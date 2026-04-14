Trump vs. Leon XIV

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“No tengo temor de la administración Trump”

Respuesta de Robert Francis Prevos, Papa Leon XIV a Donald Trump

Como si el hombre naranja no se hubiera creado a si mismo suficientes problemas, el fin de semana pasado, le agregó un nuevo pleito a la interminable lista de conflictos y de agresiones que gusta de mantener -literalmente- con todo el mundo. En esta ocasión tocó el turno, ni mas ni menos, que al Papa Leon XIV.

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El analfabeta disfuncional que dirige los destinos de la que fue la nación más poderosa del mundo, dijo sobre el Papa, “…es débil contra el crimen, y terrible en política exterior… yo prefiero a su hermano Luis mucho más que a él, porque Luis es completamente MAGA. Su hermano si lo entiende, ¡Leon no lo comprende! … Leon debería comportarse como Papa, usar el sentido común, dejar de apoyar a la izquierda radical y enfocarse en ser un gran Papa, no un político. ¡El solo se está infligiendo daño, y está lastimando a la Iglesia!

“no creo que este haciendo un buen trabajo. Le gusta el crimen, creo… No soy admirador del Papa Leon.”

Todo lo anterior, porque el Papa, hombre de compasión, a fin de cuentas, criticó de manera respetuosa y mesurada, pero firme, la intención del aspirante a emperador de “borrar a la civilización iraní del mapa”, si no accedían a sus caprichos.

No solo eso, unos días antes, el Papa había cuestionado la validez de las oraciones de Pete Hegseth, secretario de la Defensa, ahora rebautizada como “de guerra”, quien utiliza citas bíblicas ante sus generales para justificar la guerra de agresión en las que el culto Trump ha metido a su país.

Dijo el Papa, “hermanos y hermanas, este es nuestro Dios: Jesus, Rey de Paz, quien rechaza la guerra, y a quien nadie puede utilizar para justificar una guerra. El no escucha las oraciones de esos que alientan la guerra, sino que los rechaza”.

Y por si Trump no fuera lo suficientemente patético, está convencido de que el, Donal Trump, fue un elemento decisivo para que esta vez se eligiera a un Papa norteamericano, ¡realmente lo cree! Dijo el criminal convicto: “Él no estaba en ninguna lista para ser Papa, y solo fue puesto ahí por la iglesia porque es un norteamericano, y ellos pensaron que esa era la mejor manera para tratar con le presidente Donald J, Trump.” El nivel de alucinación, de este hombre, cada vez es mayor.

Lo cierto es que la voz del Papa, como critico de las locuras, estupideces y crímenes cada vez más graves, que esta cometiendo Trump, solo es una mas de las que dia a dia se suman para cuestionar el estado mental del presidente.

Y ya no solo se trata de los opositores, quienes desde un principio han cuestionado la capacidad mental de Trump, ahora hasta Tucker Carlson, Alex Jones, Marjorie Taylor Greene, o Joe Rogan, por solo mencionar algunos de los más famosos aduladores y beneficiarios directos del culto Trump, ya están viendo que el barco esta haciendo agua.

El inicio del fin de la administración Trump ya empezó, y se prevé que se acelere en las elecciones del próximo noviembre cuando seguramente el trumpismo sufrirá una severa derrota, y es por eso que las ratas, siguiendo su instinto, empiezan a abandonar la nave.

El Papa, con su estilo de hablar mesurado, y el tono de voz tranquilo que lo caracteriza declaró no sentir temor de la administración Trump. Es comprensible, sabe perfectamente que la razón, la justicia y la compasión le asisten, mientras que a Trump, por mas que grite, patalee y haga berrinches, solo le espera el desprecio de la mayoría de sus conciudadanos …y un lugar permanente en el basurero de la historia.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.