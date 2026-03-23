Realizan Trote 21 en Ciudad Juárez para concientizar sobre el síndrome de Down

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Carrera reunió a familias y promovió la inclusión en El Chamizal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, cientos de familias juarenses participaron en la primera edición de la carrera-caminata Trote 21, realizada el fin de semana en el parque El Chamizal.

El evento inició a las 8:00 de la mañana frente al Museo de Arqueología e Historia, donde asistentes se congregaron portando los colores azul y amarillo, símbolos de la concientización sobre esta condición.

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La actividad se desarrolló en un ambiente familiar e incluyente, con un recorrido que abarcó distintas vialidades del parque, incluyendo la avenida de Las Américas, Isla Tarzán y la calle Costa Rica, para concluir en el punto de partida.

“Samuel, el niño que inspiró este evento, encabezó la salida del contingente en un ambiente familiar y de inclusión”

Al término del recorrido, se realizaron dinámicas recreativas, rifas y una kermés, donde se entregaron bicicletas y juguetes a niñas y niños, con el objetivo de fortalecer la convivencia y sensibilizar a la comunidad sobre la inclusión.

La organizadora del evento, Gabriela Correa, destacó el respaldo del Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, lo que permitió llevar a cabo esta primera edición.

El Trote 21 se plantea como una actividad que busca consolidarse en futuras ediciones para promover la inclusión, el respeto y la visibilización de las personas con síndrome de Down en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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