Mantiene Municipio coordinación con CFE por apagones registrados en Ciudad Juárez

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El alcalde informó que no existen reportes de afectaciones relevantes en servicios municipales y que el alumbrado del Camino Real ya fue restablecido.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal mantiene comunicación permanente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar seguimiento a los apagones registrados en distintos sectores de Ciudad Juárez y atender cualquier situación que pudiera afectar a la población.

El alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel informó que, hasta el momento, la administración municipal no ha recibido reportes de afectaciones importantes en instalaciones o servicios públicos como consecuencia de las interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

“Tenemos comunicación con la Comisión Federal de Electricidad.”

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El presidente municipal explicó que una de las incidencias derivadas de la tormenta eléctrica registrada en días recientes afectó parte del sistema de alumbrado público del Camino Real, aunque precisó que las luminarias ya fueron reparadas y actualmente operan con normalidad.

Los reportes que ha recibido el Municipio corresponden principalmente a viviendas ubicadas en diversos fraccionamientos, donde personal de la CFE continúa realizando trabajos para restablecer el servicio eléctrico.

Ortiz Orpinel señaló que, respecto a versiones sobre posibles fallas en hospitales, la administración municipal no cuenta con información oficial que confirme afectaciones en esos centros de atención médica.

El alcalde reiteró que el Gobierno Municipal permanecerá atento a la evolución de la situación y continuará coordinándose con la Comisión Federal de Electricidad para responder de manera oportuna ante cualquier contingencia relacionada con el suministro de energía en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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