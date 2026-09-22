Mantiene Limpia servicio de recolección de basura durante lluvias

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La dependencia revisará las condiciones del clima y recomendaciones de Protección Civil para definir posibles ajustes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia mantendrá el servicio de recolección de basura en la ciudad, aunque analizará el comportamiento de las lluvias y las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil para determinar si es necesario realizar algún ajuste operativo.

Gibran Solís Kanahan, titular de la dependencia, informó que hasta el momento no existe suspensión del servicio, por lo que las cuadrillas continuarán trabajando mientras las condiciones climatológicas lo permitan.

“Vamos a estar muy al pendiente acerca del comportamiento de las lluvias. Por lo pronto informamos que en este momento no hay una suspensión del servicio”, señaló.

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El funcionario llamó a la ciudadanía a reforzar las medidas para el manejo adecuado de los residuos durante los días de lluvia, principalmente colocando la basura en bolsas, cerrándolas correctamente y depositándolas dentro del tambo correspondiente.

Solís Kanahan indicó que los tambos deben sacarse únicamente el día que corresponde la recolección, ya que las lluvias fuertes y posibles corrientes de agua podrían arrastrarlos y convertirlos en objetos de riesgo para peatones, automovilistas o vecinos.

La Dirección de Limpia señaló que mantener los residuos debidamente contenidos contribuye a evitar que terminen sobre vialidades, rejillas o sistemas de desagüe, especialmente cuando se presentan precipitaciones intensas.

El titular de la dependencia destacó que la colaboración ciudadana es fundamental para reducir riesgos y mantener en operación el servicio de recolección, por lo que pidió atender las recomendaciones mientras persistan las condiciones de lluvia en la ciudad.

La dependencia continuará monitoreando el clima y las indicaciones de Protección Civil para informar oportunamente cualquier modificación en las rutas o en los horarios del servicio de recolección de basura.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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