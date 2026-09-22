Invita Municipio a encuentro gratuito para emprendedores

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El evento “Tu Idea, Tu Futuro” se realizará el viernes 25 de septiembre en el IMIP, con conferencias sobre IA, fiscalidad y finanzas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, invitó a emprendedores, empresarios, estudiantes y personas interesadas en iniciar un negocio a participar en el Cuarto Encuentro de Emprendimiento “Tu Idea, Tu Futuro”.

El evento se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, ubicado en avenida Benjamín Franklin número 4185, en la colonia Progresista.

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La entrada será gratuita y el encuentro tendrá como objetivo proporcionar conocimientos, herramientas y conexiones que permitan fortalecer proyectos de emprendimiento, así como identificar nuevas oportunidades de crecimiento en un mercado marcado por la tecnología y las nuevas formas de hacer negocios.

Tania Maldonado Garduño, directora general de Desarrollo Económico, explicó que la actividad busca acercar información útil a quienes desean iniciar o consolidar una empresa, especialmente en temas relacionados con innovación, inteligencia artificial, obligaciones fiscales y educación financiera.

El programa incluirá la conferencia “Tu competencia ya usa IA, ¿tú cuándo empiezas?”, impartida por Omar Saucedo y Anel López, quienes abordarán la identificación e implementación de herramientas de inteligencia artificial dentro de las empresas.

Anel López, directora general de Esconmedia, señaló que la inteligencia artificial ya forma parte de las herramientas necesarias para optimizar recursos, reducir costos, mejorar márgenes y acelerar el crecimiento de los negocios.

Otro de los temas será “Bases para iniciar y emprender”, a cargo de Javier Flores Díaz, fundador y director de Blumien Internacional y vicepresidente de Educación de la Cámara Nacional de Comercio.

Carlos Alfredo Hernández Reta, asesor fiscal integral del Servicio de Administración Tributaria, presentará la conferencia “Todo lo que debes saber del mundo tributario”, enfocada en orientar a emprendedores sobre el cumplimiento adecuado de sus obligaciones fiscales.

El encuentro también contará con la participación de Brenda Marina Cárdenas, representante de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, quien dará a conocer la Plataforma Minerva: Mujeres Emprendedoras, diseñada para ofrecer educación financiera y herramientas a quienes buscan iniciar o consolidar un negocio.

Como parte del programa se incluirá un espacio de historias de éxito, con la participación de Guillermo Soria Magaña, director general de CONAF IA, y Enrique Núñez, de Digital Bull Media Group, quien compartirá conocimientos relacionados con marketing digital.

El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel ha señalado que la administración busca acercar capacitación y herramientas prácticas a las personas interesadas en emprender, al considerar que la innovación, la formación fiscal y el acceso al financiamiento son elementos clave para competir en el mercado actual.

Las personas interesadas podrán inscribirse mediante el correo electrónico [email protected] o comunicarse al teléfono 656-737-0701, extensión 72713.

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