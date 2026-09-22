Llevarán al CMA recorrido escénico sobre mujeres extraordinarias

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La presentación será gratuita este jueves 24 a las 17:30 horas en el foro del Centro Municipal de las Artes

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dependencias del Gobierno Municipal presentarán el recorrido escénico “Anónimas, Mujeres Extraordinarias” este jueves 24 de septiembre a las 17:30 horas en el foro del Centro Municipal de las Artes, como parte de las acciones para visibilizar la participación de las mujeres en la historia y promover actividades culturales en el Centro Histórico.

La actividad es impulsada por la Coordinación del Centro Fundacional, el Instituto Municipal de las Mujeres, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez y el Centro Municipal de las Artes, además de mujeres voluntarias y artistas que forman parte de la propuesta escénica.

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Daniela González Lara, coordinadora del Centro Fundacional, señaló que este proyecto busca mantener activo el Centro Histórico mediante actividades que inviten a la comunidad a recorrer, conocer y apropiarse de sus espacios a través del arte y la cultura.

La funcionaria indicó que “Anónimas, Mujeres Extraordinarias” representa un reconocimiento a las mujeres que viven, trabajan y transitan diariamente por el Centro Histórico, así como a aquellas que dejaron una huella relevante en la historia y en la construcción de la identidad de Ciudad Juárez.

Aunque el recorrido tradicionalmente inicia en el Instituto Municipal de las Mujeres y concluye en el Centro Municipal de las Artes, en esta ocasión se realizará completamente en el foro del CMA debido a las condiciones climáticas.

Durante la puesta en escena se presentarán monólogos y cuadros teatrales relacionados con mujeres que participaron en distintos ámbitos y acontecimientos sociales, entre ellos la Revolución Mexicana, el arte, el deporte y el trabajo doméstico.

El proyecto busca visibilizar historias de mujeres que durante mucho tiempo permanecieron en el anonimato, además de generar espacios de reconocimiento mediante el teatro, la danza y otras expresiones artísticas.

Las participantes son voluntarias y algunas forman parte de la compañía titular de teatro del Centro Municipal de las Artes, integrada por estudiantes activos y docentes, además de contar con invitadas especiales.

Entre los personajes representados se encuentra Elena Arizmendi, mujer vinculada a la Revolución Mexicana y fundadora de la Cruz Blanca Neutral, cuya historia forma parte de los relatos incluidos en esta propuesta.

Joceline Quiñonez Calderón, coordinadora de Prevención del Instituto Municipal de las Mujeres, invitó a la población a asistir a la presentación gratuita y conocer las historias de mujeres extraordinarias a través de distintas expresiones escénicas.

En la presentación del programa también participaron Ángela Gastelum, directora del Centro Municipal de las Artes, así como las actrices Nayela Castillo e Isadora Morán.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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