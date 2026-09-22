Coordinan Municipio y Estado acciones para reducir afectaciones por obras

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Autoridades revisaron alternativas viales y estrategias de comunicación para próximas intervenciones de infraestructura

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales y estatales sostuvieron una reunión de trabajo para establecer mecanismos de coordinación que permitan reducir afectaciones a la movilidad durante el desarrollo de próximas obras de infraestructura en Ciudad Juárez.

El encuentro fue encabezado por el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, con la participación del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Jorge Ignacio Chánez Peña.

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También asistieron el director general del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Roberto Mora Palacios, así como representantes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.

Durante la reunión se revisaron alternativas para organizar desvíos y rutas de circulación, conforme avancen los distintos proyectos de obra contemplados por el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal.

Mora Palacios explicó que el objetivo principal es coordinar las intervenciones de ambas instancias para generar opciones de movilidad que reduzcan molestias a automovilistas y usuarios de las vialidades.

“Estamos viendo por el beneficio de la gente de Juárez y vamos a trabajar junto con la Coordinación de Seguridad Vialidad y todo el equipo del Municipio para que la gente no tenga tanta incomodidad durante el proceso de las obras”, señaló el director del IMIP.

El funcionario destacó que existe disposición del Gobierno Municipal para colaborar con las autoridades estatales en la planeación de alternativas viales y acciones que faciliten la circulación durante los trabajos.

Como parte de los acuerdos, se prevé una nueva reunión cuando las obras estén más avanzadas, a fin de revisar propuestas concretas de circulación alternativa y definir las medidas que serán informadas a la ciudadanía.

También se planteó que las áreas de Comunicación Social del Gobierno del Estado y del Gobierno Municipal trabajen de manera coordinada en una campaña informativa.

La intención es que las y los juarenses conozcan oportunamente los cambios en la circulación, cierres parciales, desvíos y rutas alternas que se habiliten durante el desarrollo de las obras.

El IMIP reiteró que la prioridad es anticipar posibles afectaciones y facilitar la movilidad, mediante trabajo conjunto entre las distintas instancias involucradas en los procesos de construcción e infraestructura urbana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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