Invita IPACULT al Festival GisArte en el Centro Histórico

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La novena edición tendrá como tema “México: Pasión por nuestro Folklor” y repartirá premios de hasta 30 mil pesos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez mantiene abierta la invitación a artistas locales para participar en la novena edición de GisArte, que se realizará este sábado 26 de septiembre en el Corredor del Centro Histórico.

La actividad iniciará a las 9:00 de la mañana y este año tendrá como tema “México: Pasión por nuestro Folklor”, con el objetivo de promover expresiones artísticas vinculadas con las tradiciones, identidad y riqueza cultural del país.

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En conferencia de prensa, la encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la importancia de generar espacios para que las y los creadores compartan su talento con la ciudadanía.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que radiquen en el municipio de Juárez, quienes podrán participar de manera individual o colectiva, con un máximo de cinco integrantes.

El concurso busca convertir el espacio público en un escenario de expresión artística, donde las personas participantes plasmarán sus propuestas sobre el piso utilizando gis como material principal.

“Queremos que el Centro Histórico se llene de color, creatividad y de esas expresiones que nos recuerdan la riqueza cultural de México. Invitamos a las y los artistas a participar y a compartir su talento con las familias juarenses”, señaló Ogla Liset Olivas.

Las inscripciones son gratuitas y permanecerán abiertas hasta el viernes 25 de septiembre a las 5:00 de la tarde, aunque el cupo es limitado.

El registro se realiza de manera presencial en el Centro Municipal de las Artes, ubicado en la calle Ignacio Mariscal número 105 sur, en la Zona Centro, de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

También se podrá realizar en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, ubicado en avenida Carlos Pellicer número 1, de martes a sábado, en el mismo horario.

El concurso se llevará a cabo sobre la avenida 16 de Septiembre, a un costado de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, donde las obras serán pintadas en espacios de 2 por 2 metros.

Un jurado especializado evaluará técnica, composición, contenido temático, creatividad, originalidad e impacto visual de las obras participantes.

La convocatoria contempla premios de 30 mil pesos para el primer lugar, 25 mil para el segundo y 20 mil para el tercero, además de una mención honorífica y reconocimientos de participación.

El Gobierno Municipal, a través del IPACULT, reiteró la invitación a la ciudadanía para acudir este sábado al Centro Histórico y disfrutar de la jornada artística, así como a las y los creadores juarenses que aún pueden inscribirse.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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