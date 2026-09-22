Juárez merece que las cosas se hagan bien

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Empezamos hablando de la carretera Juárez–Porvenir, mostrando las condiciones en las que nos toca transitar y haciendo un llamado para que se atienda lo que estamos viviendo. Pero, conforme más personas se han sumado a la conversación, me queda claro que hay mucho más de qué hablar.

Me han estado escribiendo y hablando vecinos para señalar lo que sucede en distintos puntos de Riveras, por la Talamás, por Santiago Troncoso y en otras partes de la ciudad. Cada quien tiene un tramo que denunciar, un problema que explicar y una razón para sentirse olvidado. Por lo que me cuentan, esa sensación de abandono se comparte en muchos lugares.

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Y eso es lo que más preocupa: que terminemos acostumbrándonos. Que salir de la casa implique pensar por dónde podremos pasar, qué tramo conviene evitar y cuánto más tendremos que aguantar para que alguien atienda las condiciones en las que vivimos.

Entre lo que nos están señalando está la situación insalubre de quienes tienen que llevar a sus hijos a la escuela o salir a trabajar sorteando charcos de aguas negras que les interrumpen el camino. Hasta algo tan cotidiano como acercarse a una parada y subir a la ruta se vuelve una dificultad. ¿Cómo podemos aceptar que las familias tengan que organizar su día alrededor de por dónde podrán pasar sin meterse entre aguas negras?

A eso se suman las suspensiones rotas y el desgaste de los vehículos de quienes transitan por estas vialidades. Hasta las propias unidades del transporte público sufren las consecuencias de una infraestructura desatendida. El abandono también termina cobrándose en reparaciones y dinero que sale del bolsillo de quienes necesitan moverse para trabajar. Cada trayecto se convierte en una preocupación más.

En lo personal, este tema me pesa porque he vivido toda mi vida por estos rumbos. Aquí está mi vida cotidiana y aquí están mis vecinos. Lo que hemos mostrado forma parte de una realidad que nos toca vivir y que merece atención, aunque no haya una cámara enfrente.

Ahora bien, también hay que hablar de lo que pasa cuando finalmente empiezan a hacer mejoras. Uno entiende que existen trabajos provisionales y medidas urgentes para que, por lo menos, podamos sobrellevar la situación mientras llega una solución de fondo. Precisamente por esa urgencia, esas intervenciones deberían hacerse con cuidado y con un propósito claro.

Sin embargo, hay trabajos que, por cómo se ven, dejan dudas sobre su calidad y sobre cuánto van a servir. Dan la impresión de que pesa más el apuro por presentarlos como terminados que la necesidad de resolver el problema. Y es válido decirlo: a veces parece que la preocupación alcanza para la foto, pero se queda corta frente a lo que necesitamos quienes vivimos aquí.

Claro que queremos que intervengan. Queremos que las mejoras funcionen, que duren y que hagan más seguro transitar. También queremos saber qué se está haciendo, si se trata de una medida temporal y cuándo llegará una solución de fondo. La gente merece explicaciones claras y trabajos que puedan sostenerse con resultados.

Porque detrás de cada reporte hay alguien que tiene que salir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o regresar a su casa. Esa vida cotidiana debería ser la medida con la que se evalúe cualquier intervención. Poder caminar sin atravesar aguas negras, abordar el transporte y circular sin dañar el vehículo son necesidades básicas que merecen atención.

La respuesta que hemos recibido con el tema de la Juárez–Porvenir me anima a seguir escuchando y señalando lo que ocurre en otros puntos. Hay vecinos que quieren participar, aportar información y ayudar a que las cosas mejoren. Esa disposición merece una respuesta seria de las autoridades.

Vamos a seguir hablando de esto. Reconoceremos lo que se haga bien y señalaremos lo que siga pendiente o deje dudas. Vivir aquí no debería significar aprender a resignarse.

Juárez merece que las cosas se hagan bien. Y quienes vivimos por estos rumbos merecemos sentirlo todos los días.

Alvin Álvarez Calderón Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.