La carrera ya comenzó

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El proceso electoral de 2027 ya está en marcha, aunque todavía falte tiempo para acudir a las urnas. Lo vemos todos los días: actores políticos que comienzan a moverse, presencia en medios de comunicación, redes sociales, espectaculares y, sobre todo, personas que empiezan a levantar la mano para participar.

En Acción Nacional también comenzó la carrera.

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Después de definir a Marco Bonilla como coordinador político estatal, ahora toca avanzar en la construcción de las coordinaciones municipales y, particularmente en Ciudad Juárez, comenzar a perfilar a quienes podrían competir por la Presidencia Municipal.

Y hay un dato que merece atención: más de 200 personas se registraron para participar en esta primera etapa.

No es un asunto menor. Un partido puede tener estructuras, oficinas, dirigentes y discursos, pero si la gente no considera que sus siglas representan una posibilidad concreta de llegar al gobierno, difícilmente conseguirá que cientos de personas se involucren en un proceso que exige tiempo, exposición y compromiso.

Lo que está ocurriendo en Juárez muestra que hay ciudadanos y militantes que están viendo en el PAN una fuerza política real y viable para intentar acceder a los cargos públicos. No necesariamente significa que todos ellos tengan posibilidades de llegar a una candidatura, mucho menos que todos terminen respaldando al mismo perfil, pero sí revela que existe interés por participar bajo sus siglas y competir por el Ayuntamiento.

Y eso también dice algo del escenario político de Juárez.

La dirigencia panista ha planteado una ruta de selección que, al menos en el papel, busca medir a los aspirantes desde diferentes ángulos. La primera etapa fueron las entrevistas, acompañadas de documentación y declaraciones relacionadas con sus antecedentes y condiciones para participar.

Pero la entrevista es apenas el primer filtro.

Después viene uno mucho más complicado de maquillar: el respaldo ciudadano.

La exigencia de reunir miles de firmas por aspirante puede convertirse en una medición interesante. Si finalmente permanecen diez o doce perfiles y cada uno consigue alrededor de cinco mil apoyos sin repetir firmas entre ellos, estaríamos hablando de decenas de miles de personas involucradas directamente en la definición de una candidatura.

Desde luego, una firma no equivale automáticamente a un voto. Sería irresponsable afirmarlo. Pero sí representa una señal de capacidad de convocatoria y de presencia territorial. Y para un partido que busca recuperar espacios, esa información tiene un valor político evidente.

Después vendrán las encuestas, el posicionamiento y la capacidad de crecimiento.

Ahí es donde el proceso puede ponerse verdaderamente interesante.

Porque no se trata solamente de saber quién es conocido hoy, sino quién puede crecer; quién puede conectar con sectores que actualmente no votan por el PAN; quién tiene capacidad para construir una candidatura competitiva y quién puede representar una opción que trascienda al propio partido.

Y aquí hay otra posibilidad que tampoco debería generar sobresaltos entre quienes ya están participando: que la candidatura terminé recayendo en alguien que no haya recorrido todo este proceso.

Si una persona que actualmente no está registrada, ya sea un ciudadano con trayectoria, una figura pública, una artista o cualquier otro perfil, llegara a demostrar un posicionamiento mayor, el partido podría considerar esa opción.

Precisamente porque el objetivo final debería ser encontrar el perfil que pueda representar al PAN en la competencia por la Presidencia Municipal de Juárez, no simplemente premiar a quien haya cumplido con cada etapa del procedimiento.

Eso coloca a todos los aspirantes frente a una responsabilidad interesante: demostrar que tienen algo más que intención.

Tendrán que demostrar respaldo, conocimiento, capacidad de comunicación, trayectoria, presencia y posibilidades de crecimiento.

Y aquí está, quizá, lo más interesante de todo este proceso. Acción Nacional tiene frente a sí una cantidad de personas dispuestas a participar que no debería desperdiciar. Cada aspirante representa una red, un grupo de relaciones, una historia y una capacidad de convocatoria que puede ser útil para el partido, independientemente de quién termine apareciendo en la boleta.

La tarea será convertir ese entusiasmo en estructura, esa estructura en participación y esa participación en una candidatura sólida para disputar la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez.

El PAN ya abrió la puerta y hay gente haciendo fila.

Ahora toca demostrar que sabe elegir, sumar y, sobre todo, que entiende que la verdadera competencia apenas comienza.

Raúl García Ruiz Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”

Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.