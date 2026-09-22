Invita IPACULT a charla sobre legado de Tin Tan en Ciudad Juárez

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Carlos Valdés, hijo del actor Germán Valdés Tin Tan, participará en el Festival del Pachuco 2026

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a la ciudadanía a la charla “Bienvenidos al Cantón de Tin Tan”, que se llevará a cabo como parte del Festival del Pachuco 2026.

La actividad estará dedicada a la historia, trayectoria y legado de Germán Valdés Tin Tan, una de las figuras más representativas de la cultura del pachuco y del cine mexicano.

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El encuentro tendrá como invitado a Carlos Valdés, hijo de Germán Valdés Tin Tan, quien ofrecerá la conferencia y compartirá desde una perspectiva familiar distintos aspectos de la vida y trayectoria de su padre.

La charla se realizará el próximo domingo 27 de septiembre, a las 11:30 de la mañana, en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan, ubicada en la calle Begonias número 620, esquina con Ignacio Mariscal, en la colonia Bellavista.

Carlos Valdés forma parte, junto con su hermana Rosalía Valdés, de la Fundación Germán Valdés Tin Tan, creada para preservar, promover y difundir la obra artística del actor y comediante en cine, radio, televisión y video.

Durante su participación también compartirá detalles sobre el próximo libro conmemorativo “Ton’s Que Tin Tan, de Pachuco a Rey del Barrio”, obra enfocada en difundir el legado del artista, su relación con Ciudad Juárez y su vínculo con la cultura del pachuquismo.

La Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan resguarda parte del acervo relacionado con el artista, incluyendo piezas donadas por su familia, lo que contribuye a mantener vigente su memoria en la ciudad.

Con esta actividad, el IPACULT busca acercar a la comunidad a la historia de una figura que trascendió el ámbito cinematográfico y se consolidó como referente de la cultura pachuquista.

El evento forma parte del Festival del Pachuco 2026, mediante el cual se promueve el conocimiento, preservación y difusión de expresiones culturales vinculadas con el pachuquismo y la identidad fronteriza de Ciudad Juárez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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