Conocen regidores atención psicológica para policías y sus familias

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La Comisión Edilicia de Seguridad Pública revisó acciones de salud mental aplicadas a agentes de la SSPM.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública visitaron la Unidad Mixta de Defensa Legal y Atención Psicológica para Policías y sus Familias, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para conocer las acciones de atención emocional dirigidas a los agentes y sus familias.

La visita fue encabezada por la regidora Mireya Porras Armendáriz, coordinadora de la Comisión, quien acudió acompañada por el edil José Eduardo Valenzuela Martínez. Ambos se reunieron con Victoria Barraza Echeverría, coordinadora de la Unidad, para revisar el trabajo que se realiza en materia de salud mental dentro de la corporación.

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Durante el encuentro se informó que la Unidad aplica evaluaciones psicométricas para identificar factores relacionados con estrés, ansiedad, depresión y otras condiciones que pueden afectar el bienestar emocional de los elementos de la SSPM.

De acuerdo con la información expuesta durante la reunión, alrededor de 3 mil policías han sido evaluados mediante estas herramientas, lo que permite detectar necesidades específicas y dar seguimiento a los casos que requieren atención psicológica.

Las acciones también contemplan casos vinculados con la prevención del suicidio, por lo que la continuidad en el acompañamiento psicológico forma parte de las estrategias revisadas por los integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública.

La atención de la Unidad incluye a las familias de los agentes, al considerar que el entorno cercano puede convertirse en un factor de apoyo durante los procesos de atención y seguimiento emocional.

Con estas medidas, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal busca fortalecer una red de acompañamiento para policías y sus familias, además de contar con información que permita atender oportunamente situaciones detectadas a partir de las evaluaciones.

Durante la visita, los regidores conocieron el funcionamiento general de la Unidad y las estrategias aplicadas después de las evaluaciones, con énfasis en la continuidad de los servicios de atención psicológica para los elementos de la corporación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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