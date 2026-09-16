Mantiene Gobierno Municipal acciones para recuperar espacios en Ciudad Juárez

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El alcalde señaló que la participación ciudadana ha permitido avanzar en la recuperación de espacios públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, afirmó que el Gobierno Municipal mantiene trabajo conjunto con la sociedad civil para impulsar acciones orientadas a la transformación y recuperación de Ciudad Juárez.

El alcalde señaló que la ciudad enfrenta rezagos acumulados durante años en distintos ámbitos, por lo que destacó la importancia de mantener la coordinación entre gobierno y ciudadanía para atender espacios y necesidades comunitarias.

“Hoy vemos que con la continuación y participación ciudadana y el gobierno, vamos recuperando más espacios”.

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Ortiz Orpinel indicó que la recuperación de espacios públicos permite que niñas, niños y adolescentes cuenten con lugares a los que puedan acudir, además de favorecer que personas adultas retomen actividades en las calles y espacios comunitarios.

El presidente municipal señaló que aún existen áreas pendientes en materia de seguridad, aunque consideró que se han registrado avances mediante la coordinación institucional y social.

“Aún nos falta recuperar otras partes de la seguridad, vamos muy bien pero tenemos que seguir coordinándonos”.

El alcalde también afirmó que cada vez más plataformas internacionales eligen a Ciudad Juárez como sede de eventos, lo que relacionó con el proceso de recuperación de la ciudad y su posicionamiento como destino para actividades de alcance externo.

En otro tema, Ortiz Orpinel destacó la participación ciudadana durante la ceremonia del Grito de Independencia realizada la noche anterior, a la que acudieron alrededor de 40 mil personas.

El edil señaló que la celebración se desarrolló en un ambiente familiar y sin incidentes, por lo que reconoció la asistencia de la comunidad juarense durante los festejos patrios.

La administración municipal reiteró que continuará con acciones de coordinación con distintos sectores sociales para fortalecer la recuperación de espacios, la convivencia comunitaria y la realización de eventos públicos en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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