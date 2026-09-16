Encabeza Ortiz Orpinel desfile de Independencia en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El desfile cívico-militar reunió a unos 18 mil asistentes sobre la avenida De los Insurgentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó el Desfile Cívico-Militar por el 216 aniversario de la Independencia de México, realizado sobre la avenida De los Insurgentes.

El alcalde informó que alrededor de 18 mil personas acudieron al evento, el cual se desarrolló sin incidentes, con la participación de corporaciones de seguridad, dependencias municipales, planteles educativos, asociaciones civiles y grupos de charrería.

“Acudieron alrededor de 18 mil personas al desfile, el cual se desarrolló sin ninguna novedad”.

- Publicidad - HP1

Durante el recorrido desfilaron ante la población juarense dos estandartes de guerra, 48 banderas nacionales, 154 elementos del Ejército Mexicano, 208 integrantes de la Guardia Nacional y 67 soldados del Servicio Militar Nacional.

También participaron 60 vehículos militares, además de siete contingentes de dependencias municipales integrados por 90 elementos y 19 vehículos automotores pertenecientes a la Coordinación General de Seguridad Vial.

A estos grupos se sumaron 205 elementos, 31 vehículos y seis binomios de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como 11 planteles de distintos niveles educativos, 12 bandas de guerra y cinco asociaciones civiles.

El parte del evento incluyó además la participación de 50 charros y escaramuzas, 80 caballos, 23 contingentes y mil 507 participantes, como parte de la conmemoración cívica realizada en la frontera.

En el desfile estuvieron presentes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Coordinación General de Seguridad Vial, Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

También participaron Rescate, Ecología, Cruz Roja Mexicana, Pentatlón, Águilas del Aire y agrupaciones de charrería, entre otras instituciones convocadas para el recorrido conmemorativo.

Entre los planteles educativos asistentes estuvieron la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, la Universidad Cultural, el Colegio de Bachilleres y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios.

Funcionarios municipales, regidores del Ayuntamiento y autoridades militares acompañaron al alcalde en el palco de honor durante el desarrollo del desfile.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.