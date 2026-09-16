Celebran más de 30 mil personas el Grito de Independencia en El Sauzal

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Familias del suroriente y el Valle de Juárez participaron en la celebración realizada en el campo de béisbol.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 30 mil personas se congregaron en el Campo de Béisbol de El Sauzal para participar en la celebración del Grito de Independencia, considerada una de las concentraciones más numerosas registradas en el suroriente y el Valle de Juárez durante las Fiestas Patrias.

Familias de distintos sectores acudieron al festejo, que incluyó música, venta de antojitos mexicanos y diversas actividades en un ambiente familiar, como parte de las acciones organizadas para conmemorar el aniversario del inicio de la Independencia de México.

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El acto protocolario fue encabezado por Víctor Valencia Carrasco, director de Atención Ciudadana del Suroriente, quien acudió acompañado de su esposa e hijos. Durante su mensaje destacó la importancia de la soberanía nacional y posteriormente encabezó el tradicional Grito de Independencia.

Al grito de “¡Viva México!”, las familias reunidas participaron en la ceremonia cívica con la que se recordó el inicio de la lucha independentista.

En el presídium estuvieron presentes Ogla Liset Olivas, directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez; Juan Carlos Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte, así como Remigio Reyes Luna, coordinador de delegaciones, quien asistió acompañado de su esposa.

La celebración fue organizada por personal de la Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente, con el propósito de acercar las actividades de las Fiestas Patrias a las familias que habitan en esta zona de Ciudad Juárez.

La dependencia informó que el evento se desarrolló de manera organizada y permitió reunir a miles de asistentes en torno a las tradiciones mexicanas, en un ambiente familiar y de convivencia comunitaria.

Estas actividades forman parte de las acciones impulsadas por la administración municipal para llevar celebraciones populares a distintos sectores de la ciudad y mantener vivas las tradiciones vinculadas con la identidad nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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