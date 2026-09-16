Reúne ceremonia del Grito de Independencia a cerca de 40 mil juarenses en El Chamizal

Publicidad - LB2 -

El alcalde encabezó la conmemoración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cerca de 40 mil personas se reunieron en El Chamizal para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, durante una celebración encabezada por el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Ante familias y grupos de amigos que acudieron a la ceremonia, el alcalde recordó a las heroínas y héroes que participaron en el movimiento independentista, entre ellos Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Ignacio Allende, Juan Aldama y Vicente Guerrero.

- Publicidad - HP1

Durante la tradicional arenga, Ortiz Orpinel también hizo referencia a Ciudad Juárez como una frontera que ha servido de refugio y hogar para personas que llegan en busca de mejores condiciones de vida.

“¡Vivan las hermanas y los hermanos migrantes!”, expresó durante el acto.

El presidente municipal también reconoció a la comunidad fronteriza, al pueblo juarense y a la Heroica Ciudad Juárez, como parte de la ceremonia realizada la noche del 15 de septiembre.

La ceremonia contó con la participación de la Banda de Guerra de la Coordinación General de Seguridad Vial y la Escolta del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado de la Guarnición Militar.

También estuvieron presentes Miguel Mendoza Escamilla, secretario del Ayuntamiento; Angélica Mendoza Beltrán, presidenta del Voluntariado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, así como representantes de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez.

Al concluir el acto protocolario comenzó un espectáculo de drones y fuegos artificiales, acompañado por canciones como “Arriba Juárez”, “Qué bonito es Chihuahua” y “Así se siente México”.

Luces de distintos colores iluminaron el cielo mientras miles de fronterizos permanecieron en las inmediaciones de El Chamizal para disfrutar de los juegos pirotécnicos y continuar con los festejos de la noche mexicana.

El cierre musical estuvo a cargo de Bronco, una de las agrupaciones más esperadas de la celebración, que interpretó varios de los temas conocidos por sus seguidores, entre ellos “Sergio el bailador”, “Con zapatos de tacón” y “El sheriff de chocolate”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.