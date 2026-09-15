Refuerza Servicios Públicos operativo de limpieza para festejo del Grito

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La Dirección de Limpia instaló 110 tambos de basura y desplegó tres equipos para atender el evento patrio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos reforzó el operativo de limpieza para el tradicional festejo del Grito de Independencia, con la instalación de 110 tambos de basura y la participación de tres equipos de trabajo.

A través de la Dirección de Limpia, la dependencia municipal inició los últimos preparativos en el espacio donde se llevará a cabo la celebración patria, ante la expectativa de una importante afluencia de familias juarenses.

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El titular de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que el operativo fue organizado de manera escalonada para atender el área antes, durante y después del evento.

El primer equipo inició labores a las 12:00 del mediodía y permanecerá en el lugar hasta las 9:00 de la noche, mientras que el segundo grupo ingresará a las 11:00 de la noche y concluirá actividades a las 5:00 de la mañana.

Un tercer equipo comenzará labores a las 6:00 de la mañana del 16 de septiembre, con el objetivo de realizar un barrido a detalle y retirar los residuos que pudieran quedar después de la celebración.

Solís Kanahan señaló que los 110 tambos de basura fueron colocados principalmente en las zonas donde se instalaron puestos de alimentos, al tratarse de puntos con mayor generación de residuos durante este tipo de eventos.

“Si tienes pensado llevar algún alimento o bebida, por favor asegúrate de llevar una bolsita para que puedas disponer temporalmente de tus residuos mientras tienes acceso a uno de los tambos que están colocados”, expresó.

El funcionario destacó que el objetivo es que las familias puedan disfrutar de la celebración en un espacio limpio, con el apoyo de la ciudadanía para conservar en buenas condiciones las áreas públicas durante y después del festejo.

Una vez concluidas las labores de limpieza del evento patrio, las cuadrillas se trasladarán a la avenida Insurgentes, donde se desarrollará el desfile conmemorativo del 16 de septiembre, para continuar con la atención de los espacios públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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