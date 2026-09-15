Presenta IPACULT resultados del Primer Encuentro de Pueblos Originarios

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El informe ante regidores destacó la participación de 18 pueblos y comunidades, con impacto aproximado de mil 400 personas

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez presentó ante la Comisión Edilicia para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas un informe sobre los resultados del Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios.

La reunión fue encabezada por la regidora Mayra Karina Castillo Tapia, coordinadora de la Comisión, ante quien se expusieron las actividades realizadas del 7 al 9 de agosto en distintos espacios del Centro Histórico de Ciudad Juárez.

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Durante la presentación, el IPACULT informó que el encuentro tuvo un impacto aproximado de mil 400 personas, entre asistentes y participantes de las distintas actividades culturales, artísticas y comunitarias desarrolladas durante tres días.

El programa contó con la participación de 18 pueblos y comunidades originarias, quienes compartieron con la ciudadanía sus tradiciones, expresiones artísticas, conocimientos y distintas manifestaciones culturales.

Como parte de las actividades se realizó una carrera con la participación de 200 corredores, la cual permitió promover la convivencia y la integración comunitaria. Al concluir, se entregaron medallas a las y los participantes.

La programación incluyó presentaciones de libros, talleres, exposiciones, actividades de convivencia y presentaciones artísticas, con el propósito de generar espacios de intercambio cultural y reconocimiento a las aportaciones de los pueblos originarios.

El instituto señaló que el encuentro permitió acercar a la población a expresiones de música, danza, literatura, artes y tradiciones, además de propiciar un espacio de diálogo entre las comunidades participantes y la ciudadanía.

Durante la reunión también se presentó información relacionada con los gastos realizados para la organización del evento, detallando los recursos utilizados en el desarrollo de las distintas actividades, como parte de un ejercicio de información y transparencia.

La regidora Mayra Karina Castillo Tapia reconoció al IPACULT y a la encargada de la Dirección General, Ogla Liset Olivas, por la coordinación del encuentro y por la organización que permitió concretar esta primera edición.

La coordinadora de la Comisión destacó la importancia de continuar impulsando actividades que visibilicen la presencia de los pueblos originarios, contribuyan a preservar sus tradiciones y fortalezcan su participación en la vida cultural del municipio.

El Primer Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios se consolidó como un espacio de convivencia, expresión y reconocimiento de la diversidad cultural de Ciudad Juárez, con la participación de comunidades que forman parte de la identidad local.

Con estas acciones, el IPACULT refrendó su compromiso de promover una agenda cultural incluyente y generar espacios donde las distintas comunidades de Ciudad Juárez puedan compartir, preservar y transmitir sus expresiones culturales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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