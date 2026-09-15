Resguardará Seguridad Vial desfile del 16 de Septiembre sobre Insurgentes

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El operativo contará con 83 agentes y seis unidades; el cierre vial iniciará a las 6:00 de la mañana

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial implementará un operativo especial este miércoles 16 de septiembre sobre la avenida De los Insurgentes, con motivo del desfile conmemorativo del aniversario de la Independencia de México.

La corporación informó que el dispositivo tiene como objetivo garantizar la seguridad de participantes, asistentes y automovilistas durante el desarrollo del desfile cívico-militar.

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El recorrido iniciará en la calle Panamá y concluirá en la calle Constitución, por lo que elementos viales realizarán labores de resguardo y control de tránsito a lo largo del trayecto.

De acuerdo con Seguridad Vial, el operativo contará con la participación de 83 agentes y seis unidades patrulla, que estarán distribuidos en distintos puntos de la zona para mantener el orden y orientar a la ciudadanía.

El cierre del tramo comenzará a partir de las 6:00 de la mañana, desde el Eje Vial Juan Gabriel hasta la avenida Adolfo López Mateos, por lo que se pidió a los conductores tomar previsiones.

Como rutas alternas, la corporación sugirió utilizar la calle 2 de Abril o la avenida Vicente Guerrero, a fin de evitar congestionamientos y reducir tiempos de traslado durante la actividad.

Seguridad Vial exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución, atender las indicaciones de los agentes y considerar tiempos adicionales de traslado, especialmente durante las horas previas y posteriores al desfile.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de los trabajos para fortalecer la cultura vial, disminuir incidentes y generar condiciones seguras para quienes participen o acudan a presenciar el desfile del 16 de Septiembre.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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