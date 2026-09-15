Llama Salud Municipal a reconocer señales de alerta del linfoma

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La dependencia pidió acudir a valoración médica ante fiebre, ganglios inflamados, sudores nocturnos o pérdida de peso persistente

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial del Linfoma, la Dirección de Salud Municipal llamó a la población a conocer las principales señales de alerta de esta enfermedad y acudir a valoración médica ante cambios persistentes en el organismo.

La dependencia informó que el linfoma es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, una parte fundamental del sistema inmunológico, por lo que su detección oportuna puede contribuir a una mejor atención médica.

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Aunque algunos síntomas pueden confundirse con padecimientos comunes, Salud Municipal señaló que identificar cambios que permanecen durante varios días o semanas es clave para solicitar atención profesional.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, destacó la importancia de que la ciudadanía conozca su cuerpo y no ignore síntomas que se mantengan por un periodo prolongado.

“Reconocer los cambios que presenta nuestro organismo y acudir a una valoración médica cuando algo persiste es una forma de cuidar nuestra salud. La atención oportuna puede marcar una diferencia importante.”

Entre las señales de alerta mencionadas por la dependencia se encuentran fiebre sin causa aparente, inflamación de ganglios que no desaparece, sudores nocturnos frecuentes, pérdida de peso involuntaria y cansancio extremo o persistente.

Santana Fernández subrayó que la presencia de uno o varios de estos síntomas no significa necesariamente que una persona tenga linfoma, ya que pueden estar relacionados con distintas condiciones de salud.

Sin embargo, la funcionaria indicó que cuando los cambios persisten es recomendable acudir con un profesional de la salud para determinar su causa, en lugar de recurrir a la automedicación o retrasar la valoración médica.

Finalmente, Salud Municipal reiteró el llamado a mantener una actitud preventiva, observar los cambios habituales del organismo y buscar atención oportuna ante cualquier síntoma persistente.

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