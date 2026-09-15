Llevará Tesorería Municipal Cruzada Móvil a Tierra Nueva II

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La jornada se realizará este viernes 18 de septiembre en el Centro Comunitario Francisco Villarreal, de 13:00 a 17:00 horas

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal llevará este viernes 18 de septiembre una nueva jornada de la Cruzada Móvil a la colonia Tierra Nueva II, con el propósito de acercar servicios y facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de sus contribuciones.

La unidad estará instalada en el Centro Comunitario Francisco Villarreal, ubicado en el cruce de las calles Puerto Lisboa y Puerto Catania, donde se brindará atención de 1:00 a 5:00 de la tarde.

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Carlos Israel Nájera Payán, coordinador general de Comunicación Social, informó que mediante este programa las y los ciudadanos pueden realizar distintos pagos municipales sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales o módulos de la dependencia.

A través de la Cruzada Móvil, la ciudadanía podrá acceder a beneficios vigentes como descuentos en recargos por rezago del impuesto predial y en infracciones de vialidad.

Nájera Payán invitó principalmente a habitantes de Tierra Nueva II y sectores cercanos a aprovechar la presencia de la unidad móvil y acudir al Centro Comunitario Francisco Villarreal durante el horario establecido.

El funcionario explicó que la atención continuará hasta concluir con las personas que se encuentren formadas al momento del cierre, por lo que quienes estén en fila a las 5:00 de la tarde serán atendidos antes de que la unidad se retire.

Estas jornadas forman parte de las acciones del Gobierno Municipal para acercar los servicios a diferentes sectores de Ciudad Juárez y facilitar a los contribuyentes la realización de trámites y pagos cerca de sus hogares.

La Tesorería Municipal ofrecerá 100 por ciento de descuento en el cobro de recargos por rezago, además de la posibilidad de solicitar esquemas de pago diferido o convenios de regularización.

Durante la jornada también se aplicarán descuentos en multas viales, por lo que la dependencia pidió a la ciudadanía acudir con la documentación correspondiente para realizar sus trámites.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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