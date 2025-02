Trump promete a Kiev que participará en conversaciones de paz con Rusia

Trump enfatizó en que Ucrania tendría un asiento en la mesa durante cualquier intermediación de paz con Rusia sobre el fin de la guerra, según declaraciones que hizo desde la Casa Blanca.

“Son parte de ello. Tendríamos a Ucrania y tenemos a Rusia, y tendremos a otra gente involucrada, mucha gente”, prometió Trump.

A la pregunta de si confía en Putin, respondió: “Creo que a él le gustaría que ocurriera algo. Confío en él en este tema”.

El mandatario estadounidense también dijo que Rusia debería ser readmitida en el Grupo de los Siete.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, rechazó el anuncio del acuerdo.

Rechazo de Ucrania

El paso unilateral de Trump a Putin, acompañado de aparentes concesiones en las principales demandas de Ucrania, hizo saltar las alarmas tanto en Kiev como entre los aliados europeos de la OTAN, que dijeron temer que la Casa Blanca llegue a un acuerdo sin contar con ellos.

“Nosotros, como país soberano, sencillamente no podremos aceptar ningún acuerdo que no nos incluya”, dijo Zelenskyy, y agregó que Putin pretendía que sus negociaciones con Estados Unidos fueran bilaterales, y que era importante que esto no se permitiera.

El Kremlin dijo que había planes para que Putin y Trump se reunieran, posiblemente en Arabia Saudita. Ucrania “por supuesto” participaría de alguna manera en las conversaciones de paz, pero también habría una vía de intermediación bilateral entre EEUU y Rusia, adelantó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El miércoles, Zelenskyy ofreció detalles de su conversación con Trump: “Discutimos muchos matices, diplomáticos, militares, económicos, y el presidente Trump me informó de lo que Putin le dijo. Creemos que el poder de Estados Unidos es suficiente para, junto con nosotros, junto con todos los socios, presionar a Rusia y a Putin hacia la paz”.

Emiratos Árabes Unidos ha comunicado a Washington su deseo de acoger conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, informó Reuters.

Los funcionarios europeos adoptaron una línea excepcionalmente firme en público hacia la propuesta de paz de Trump, diciendo que cualquier acuerdo sería imposible de implementar a menos que ellos y los ucranianos fueran incluidos en la intermediación.

En el pasado, Trump se ha negado a decir que quiere que Ucrania gane la guerra contra Rusia. El miércoles, tras sus comunicaciones con Putin y Zelensky, dijo: “Apoyo a Ucrania, pero quiero seguridad para nuestro dinero”, y funcionarios estadounidenses sugirieron recientemente que Ucrania acepte suministrar a Estados Unidos minerales de tierras raras para la fabricación de productos tecnológicos a cambio de un apoyo militar continuo.

Una fuente diplomática europea dijo que los ministros habían acordado entablar un “diálogo franco y exigente” con funcionarios estadounidenses -un lenguaje de los más fuertes en el léxico diplomático-, en la Conferencia de Seguridad anual de Múnich que comienza el viernes.

[El periodista de VOA, Ken Bredemeier, contribuyó con este reporte. Contiene información de Reuters]