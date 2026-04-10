Presume Trump control total en frontera mientras crecen centros de detención masiva

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Gobierno reporta 11 meses sin liberaciones, pero endurecimiento incluye expansión de infraestructura para retener migrantes.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El gobierno de Estados Unidos destacó 11 meses consecutivos sin liberaciones de migrantes en la frontera sur, como parte de su política de control migratorio, en un contexto donde también se ha intensificado la detención prolongada mediante la expansión de centros de reclusión.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, las detenciones en la frontera han caído a niveles históricos, con reducciones de hasta 97% en cruces ilegales y promedios diarios mínimos en comparación con años anteriores.

“Once meses consecutivos de cero liberaciones en la frontera”.

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Sin embargo, especialistas y organizaciones han advertido que la política de “cero liberaciones” no implica una disminución del flujo migratorio, sino un cambio en su manejo, al privilegiar la retención de personas en instalaciones migratorias.

El endurecimiento del modelo ha venido acompañado del crecimiento de centros de detención —denominados por críticos como “megacentros”—, donde miles de migrantes permanecen bajo custodia mientras se resuelven sus procesos legales o administrativos.

Este enfoque contrasta con esquemas anteriores en los que parte de los migrantes eran liberados bajo supervisión o con procesos abiertos en territorio estadounidense, lo que ahora ha sido prácticamente eliminado.

Además, el modelo actual reduce las llamadas liberaciones transfronterizas o retornos inmediatos, sustituyéndolos por mecanismos de detención prolongada que han generado cuestionamientos en materia de derechos humanos.

Organizaciones civiles han señalado riesgos asociados a la saturación, condiciones de estancia y acceso a procesos legales, al tiempo que advierten que el sistema podría estar trasladando la presión migratoria hacia instalaciones cerradas en lugar de resolver sus causas.

Por su parte, el gobierno estadounidense sostiene que la estrategia ha permitido recuperar el control fronterizo mediante mayor infraestructura, personal y tecnología, bajo un enfoque de disuasión total.

El contraste entre la caída en liberaciones y el aumento en detenciones refleja un cambio estructural en la política migratoria de Estados Unidos, donde el control no solo se mide en cruces, sino en la capacidad de retener y procesar a quienes intentan ingresar al país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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