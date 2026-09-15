Preparan Semana Municipal de la Salud Mental para jóvenes en Juárez

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El programa incluirá talleres, charlas y actividades dirigidas a estudiantes, familias, docentes y personal educativo

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez prepara la Semana Municipal de la Salud Mental, que se llevará a cabo del 5 al 10 de octubre con talleres, charlas y actividades dirigidas a jóvenes, familias, docentes y personal educativo.

La coordinadora de la Comisión Edilicia de la Juventud, regidora Luz Clara Cristo Sosa, sostuvo una reunión con Luis Osvaldo Rivas García, director del IMJJ, quien presentó los temas que formarán parte de esta jornada preventiva.

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Durante el encuentro, el funcionario informó que las actividades se desarrollarán en coordinación con docentes y practicantes de Psicología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Rivas García señaló que Chihuahua se mantiene entre las entidades con mayores tasas de suicidio entre jóvenes, por lo que el instituto ha impulsado acciones de prevención mediante pláticas y actividades en planteles educativos, así como con jóvenes que no se encuentran matriculados.

Como parte del programa, se impartirán talleres para estudiantes de secundaria y preparatoria, entre ellos “No todo es echarle ganas”, enfocado en alfabetización emocional e identificación oportuna de señales de alerta.

También se contempla el taller “Cómo le hago”, orientado a promover el apoyo entre pares y el acompañamiento ante situaciones que puedan afectar el bienestar emocional de adolescentes y jóvenes.

El programa incluirá además acciones dirigidas al entorno de los estudiantes. Para docentes se impartirá la charla “¿Y yo qué le digo?”, con herramientas para responder ante situaciones relacionadas con la salud mental.

Las familias podrán participar en la charla “Ya no me cuenta nada”, enfocada en la detección y atención de cambios en los jóvenes, mientras que para directivos y personal de apoyo se ofrecerá “¿Qué hacemos cuando pasa?”, con información sobre actuación y seguimiento ante casos de salud mental en el ámbito escolar.

El director del IMJJ explicó que la atención no puede limitarse únicamente al estudiante, debido a que el entorno familiar y educativo también influye en su bienestar, por lo que se busca que quienes conviven diariamente con adolescentes cuenten con herramientas para identificar señales de alerta y brindar acompañamiento.

Además de las actividades formativas, la Semana Municipal de la Salud Mental incluirá un muro de frases, un pacto escolar, una feria de vinculación, un programa de micrófono abierto y una convocatoria en redes sociales, con el propósito de que las y los jóvenes expresen sus experiencias e inquietudes.

Rivas García informó que el instituto trabaja con la Dirección de Educación Municipal, encabezada por Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, para definir los planteles que participarán en esta jornada.

La programación contempla llevar las actividades directamente a las escuelas, donde en una primera etapa se trabajará con grupos de estudiantes y se capacitará a directivos y personal educativo, para posteriormente dar continuidad a las acciones de prevención.

La Semana Municipal de la Salud Mental es impulsada por las Comisiones Edilicias de Familia y Asistencia Social y Salud, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la prevención y el acompañamiento emocional entre adolescentes y jóvenes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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