Intensifica Limpia trabajos de mantenimiento urbano en Juárez

Publicidad - LB2 -

Las cuadrillas realizan corte de hierba, retiro de residuos y limpieza general en vialidades como Rafael Pérez Serna y Ramón Rayón

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia mantiene acciones de limpieza y conservación de la imagen urbana en distintos puntos de Ciudad Juárez, como parte del programa Cruzada del Cambio impulsado por el Gobierno Municipal.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que actualmente las cuadrillas trabajan sobre la avenida Rafael Pérez Serna y la avenida Ramón Rayón, donde realizan labores de corte de hierba, limpieza general, retiro de residuos y mantenimiento de espacios previamente intervenidos.

- Publicidad - HP1

El funcionario señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de mejoramiento urbano, la cual se mantendrá hasta el próximo 31 de diciembre con el objetivo de conservar en mejores condiciones las principales vialidades y espacios públicos.

“Estamos trabajando de manera constante en distintos sectores. Además de las intervenciones programadas, también hacemos recorridos de mantenimiento para garantizar que los espacios atendidos permanezcan limpios y ordenados.”

Solís Kanahan hizo un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución al circular cerca de las zonas donde laboran las cuadrillas municipales, especialmente durante los trabajos de corte de hierba.

Explicó que durante estas labores se utilizan equipos de alta potencia que, al entrar en contacto con el suelo, pueden proyectar pequeñas piedras u otros materiales, por lo que recomendó mantener una distancia prudente para prevenir accidentes o daños a vehículos.

El director de Limpia indicó que el personal coloca señalamientos preventivos y trafitambos para delimitar las áreas de trabajo, aunque pidió la colaboración de automovilistas para respetar estas medidas y permitir que las labores se desarrollen de manera segura.

Como parte de las mismas actividades, la dependencia realiza el retiro de anuncios, pendones, banderines y otros elementos publicitarios colocados de manera irregular sobre camellones e infraestructura urbana.

Solís Kanahan recordó que los comerciantes interesados en instalar publicidad exterior deben acudir a la Dirección General de Desarrollo Urbano para tramitar los permisos correspondientes y conocer los lineamientos establecidos.

La Dirección de Limpia reiteró que continuará con los recorridos y trabajos programados en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de mantener espacios públicos limpios, ordenados y seguros para la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.