Rehabilita Parques y Jardines cuatro espacios en Jardines del Lago

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Las cuadrillas realizaron limpieza general, poda formativa y mantenimiento de áreas verdes en beneficio de familias del sector

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de mantenimiento en cuatro parques del fraccionamiento Jardines del Lago, con el propósito de ofrecer a las familias espacios públicos más limpios, seguros y funcionales.

Las cuadrillas municipales llevaron a cabo labores de limpieza general, poda formativa y mantenimiento de áreas verdes, acciones que permitieron mejorar la imagen urbana de estos puntos de convivencia vecinal.

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El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que los trabajos se efectuaron en parques ubicados en las calles Fuente de Cibeles y Fuente de Musas; Fuente de Verona y Fuente de Cibeles; Fuente de David y Fuente de Cibeles, así como Fuente de Hércules y Fuente de Baco.

El funcionario señaló que el mantenimiento de parques busca recuperar espacios de convivencia para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores, a fin de que puedan caminar, jugar, descansar o compartir momentos en familia.

“La Dirección de Parques y Jardines mantiene recorridos y labores permanentes en distintos sectores de la ciudad, atendiendo los espacios públicos que forman parte de la vida cotidiana de las familias juarenses.”

Zamarrón Saldaña indicó que el cuidado de los parques también representa una forma de atender a la comunidad, al tratarse de espacios que forman parte de la vida diaria de las colonias y fraccionamientos.

La dependencia municipal informó que continuará con labores permanentes en distintos sectores de Ciudad Juárez, con el objetivo de mantener áreas verdes limpias, ordenadas y en condiciones adecuadas para su uso.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a contribuir en el cuidado de los espacios públicos, evitar tirar basura y reportar necesidades de mantenimiento en parques y áreas comunes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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