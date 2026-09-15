Mantendrá Limpia recolección regular de basura durante día festivo

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El servicio operará este miércoles conforme a las rutas habituales; solo se suspende el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia informó que el servicio de recolección de basura domiciliaria se prestará de manera regular este miércoles, por lo que la ciudadanía podrá sacar sus residuos conforme a los horarios y días establecidos para cada ruta.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que las rutas asignadas a los sectores con servicio los días lunes, miércoles y viernes realizarán sus recorridos de acuerdo con el calendario previsto.

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El funcionario indicó que el Relleno Sanitario permanecerá abierto para la recepción de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial durante el día festivo.

“De acuerdo con los contratos vigentes del servicio de recolección, los únicos días que se suspende el servicio son el 25 de diciembre y el 1 de enero. Todos los demás días tendremos el servicio regular, salvo alguna eventualidad como lluvias o nevadas fuertes”, comentó.

Solís Kanahan llamó a las y los juarenses a sacar la basura conforme al calendario de recolección y a colaborar para que las unidades puedan cumplir sus recorridos sin contratiempos.

Señaló que durante los días de asueto suele incrementarse la presencia de vehículos mal estacionados o en doble fila, situación que en ocasiones dificulta el paso de los camiones recolectores por las colonias.

“Pedimos mantener libres los carriles de circulación y evitar estacionarse en esquinas”, señaló.

El director de Limpia también pidió la colaboración de quienes habitan en fraccionamientos con acceso controlado, a fin de que permanezcan atentos a llamadas o sistemas de intercomunicación que permitan el ingreso de las unidades recolectoras.

La dependencia municipal destacó que la participación ciudadana es clave para garantizar que el servicio llegue a cada colonia sin retrasos y para mantener una ciudad más limpia durante los días de celebración.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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