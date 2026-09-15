Refuerzan limpieza en El Sauzal previo al Grito de Independencia

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas de Limpia acondicionaron el campo de beisbol y colocaron recipientes para residuos durante el festejo patrio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Limpia realizaron trabajos de mantenimiento en el ejido El Sauzal, con el objetivo de ofrecer un espacio limpio y en mejores condiciones a las familias que acudirán esta noche al festejo del Grito de Independencia en el Valle de Juárez.

El titular de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que las labores estuvieron a cargo de la cuadrilla Suroriente, como parte de las acciones que se realizan de manera previa a esta celebración patria.

- Publicidad - HP1

El funcionario explicó que el personal llevó a cabo una limpieza general al interior del campo de beisbol y en las áreas cercanas, además de retirar llantas, hierba y otros residuos acumulados.

La intervención tiene como finalidad que el espacio se encuentre en condiciones adecuadas para recibir a las familias que asistirán al evento conmemorativo en esa zona del municipio.

Solís Kanahan señaló que, además de las labores previas, la Dirección de Limpia apoyó con la colocación de un contenedor tipo Punto Limpio y tambos para facilitar la disposición de los residuos que se generen durante la celebración.

Indicó que personal de la dependencia permanecerá atento a las condiciones del lugar durante el evento y continuará con acciones de limpieza una vez concluida la celebración, a fin de contribuir a que el espacio quede nuevamente en buenas condiciones.

“Si vas a consumir bebidas o alimentos, procura que todos los residuos sean depositados en una bolsita mientras llegas al primer tambo. No toma mucho tiempo y lo hacemos de manera responsable”, expresó.

El titular de Limpia hizo un llamado a las y los asistentes a colaborar con el mantenimiento del lugar, depositando la basura en los recipientes disponibles, especialmente los residuos generados por el consumo de alimentos y bebidas.

La dependencia destacó que mantener limpios los espacios públicos es una tarea compartida, particularmente ante la posibilidad de lluvia, ya que los residuos fuera de lugar pueden ser arrastrados hacia otros puntos y generar riesgos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.