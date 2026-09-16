El grito adelantado

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Llegaron las fiestas patrias y, después del Grito oficial, nos enteramos de que algunos priistas de Juárez ya habían dado el suyo. No desde un balcón ni con campana de por medio, sino alrededor de una mesa y con la mirada puesta, desde ahora, en el 2027.

Después de la reunión de priistas que salió a medios hace unos días, este domingo volvieron a juntarse. Esta vez fue en petit comité.

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A las 9:00 de la mañana, en El Chapa, se sentaron Beto Reyes Rojas, Nacho Duarte, “El Cura” Canales, Eleno Villalba, Jorge Bermúdez y Alvin Álvarez.

Y ahora sí hablaron directamente de lo que viene.

El acuerdo político entre los seis es buscar estar en la boleta en 2027 y, a partir de ese entendimiento, ponerse de acuerdo también para impulsar al resto de los perfiles del PRI en Juárez.

No dejaron prácticamente ningún espacio fuera de la conversación: alcaldía, sindicatura, diputaciones locales, federales y regidurías. Todo el tablero.

La intención es llegar a la definición de candidaturas con nombres propios previamente acordados, haya o no alianza. Porque ésa es otra discusión que vendrá después. Por lo pronto, ellos parecen haber entendido que esperar hasta que se resuelva el futuro de las alianzas sería regalar meses valiosos.

Lo que todavía no sueltan —y ahí está precisamente lo interesante— es quién quiere cuál.

Sin duda, una cosa es el acuerdo cuando se habla del tablero completo y otra cuando llegue el momento de repartir las casillas. Ahí veremos hasta dónde alcanza el entendimiento.

El movimiento, sin embargo, dice algo sobre el PRI juarense. Un partido que durante años pudo darse el lujo de esperar los tiempos oficiales hoy necesita adelantarlos. Ya no administra la abundancia electoral de otros tiempos y, precisamente por eso, cada posición pesa más y cada candidatura requiere mucho más trabajo previo.

Pero no son los únicos que se están moviendo dentro del tricolor.

Hay otro nombre al que vale la pena seguirle la pista: el Dr. César Neave.

Su incorporación al PRI pudo parecer, en un primer momento, una adhesión más dentro de la estrategia de sumar cuadros y reconstruir estructura. Neave, sin embargo, trae kilometraje propio. Médico, con trayectoria vinculada al IMSS y organizaciones de jubilados, también conoce las campañas: en 2015 fue candidato del Partido Humanista a diputado federal y posteriormente contendió por el PRD.

En marzo de este año llegó al PRI.

Desde entonces mantiene un perfil discreto. No aparece queriendo encabezar todas las fotografías ni adelantando aspiraciones. Pero se mueve. Y se mueve con constancia.

En política hay que poner atención precisamente a esos perfiles. A los que todavía no dicen qué quieren, pero tampoco pierden oportunidad de estar donde tienen que estar.

Habrá que ver hasta dónde pretende llegar Neave dentro de este nuevo PRI juarense y, sobre todo, qué espacio encuentra cuando empiecen las definiciones de verdad.

Porque mientras en el tricolor acomodan sus propias piezas, en otro pasillo me encontré con un dato que puede abrir otra partida rumbo al 2027.

Se comenta que el espacio que actualmente ocupa el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar podría quedar disponible para 2027, en caso de que no busque la reelección. Por ahora debe entenderse justamente así: como una versión política, no como una decisión anunciada por el legislador.

Pero basta con que esa posibilidad circule para que aparezcan interesados.

Y uno de los nombres que comienza a mencionarse es Luis Fernando Rodríguez Giner.

Aquí la pieza resulta interesante porque existe antecedente electoral. En 2024, Morena, PT y Verde compitieron juntos en la elección federal y el Distrito 04 de Juárez quedó en manos del PVEM, con Alejandro Pérez Cuéllar como diputado. Rodríguez Giner, por su parte, fue candidato del Verde a la Presidencia Municipal de Juárez y actualmente ocupa la Dirección de Centros Comunitarios del Gobierno Municipal, cargo al que llegó en junio de 2025.

De ahí que su nombre tenga una lógica política si eventualmente se abre ese espacio. No significa que la candidatura esté definida ni mucho menos que el Distrito 04 vuelva a corresponder al Verde en una futura negociación de coalición. Eso dependerá de acuerdos que todavía están lejos de cerrarse.

Lo que sí empieza a quedar claro es otra cosa: septiembre de 2026 parece demasiado temprano para hablar de candidaturas, pero los políticos de Juárez evidentemente no están mirando el calendario de la misma manera.

Unos desayunan para acomodar las fichas del PRI. Otros, como César Neave, avanzan sin demasiada estridencia. Y en el Verde ya comienzan a escucharse nombres alrededor de posiciones que ni siquiera están formalmente vacantes.

Todavía falta el 2027.

Lo curioso es que algunos ya dieron su primer grito.

David Gamboa Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.