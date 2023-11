Promueve Adriana Terrazas su experiencia para alcanzar la candidatura a la senaduría

Publicidad - LB2 -

Descarta que las diferencias csus compañeros de fracción en el Congreso del Estado, le vayan a perjudicar en la encuesta.

Ciudad Juárez, Chih (ADN / Arturo Hernández) .– Adriana Terrazas Porras, considera que los problemas con la fracción de su partido en el legislativo no le perjudicarán en la consulta interna que Morena llevará a efecto para la elección de sus candidatos a senadores.

Se dijo respetuosa de cada uno de los legisladores de Morena, lo mismo de aquellos y aquellas que se inscribieron para la candidatura a un puesto de elección popular, y descartó que las diferencias con sus correligionarios en el legislativo local le vayan a perjudicar.

Mencionó que su trayectoria de 30 años en la política le proporciona una vasta experiencia que busca poner a disposición de su partido y de la ciudadanía, y que su aspiración es legitima para servirle a México y a los chihuahuenses.

“De llegar a la senaduría, yo no llegaría a aprender sobre la marcha, por el contrario, la experiencia que he adquirido en todos estos años, creo que me daría la solvencia para trabajar por la continuidad de los cambios en nuestra nación”, mencionó.

Refrendó su respeto al resto de los contendientes al interior de Morena, y descartó cualquier comentario sobre algunos señalamientos que una de las participantes ha vertido a través de los medios de comunicación, y se concretó a decir que, “si tiene alguna inconformidad cuenta con los recursos legales para manifestar su inconformidad al interior del partido, y por lo que a mi corresponde me reservo cualquier comentario al respecto”.

