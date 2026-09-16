Mantiene Protección Civil vigilancia durante festejos patrios en Ciudad Juárez

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El operativo se desarrolló con personal de Bomberos, paramédicos e inspectores durante la ceremonia del Grito.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil mantuvo un operativo de vigilancia permanente durante el desarrollo del evento por el Grito de Independencia en Ciudad Juárez, el cual transcurrió sin incidentes.

Personal de los diferentes departamentos de la dependencia fue desplegado en la zona del festejo, con el objetivo de contribuir a la seguridad de las miles de personas que acudieron a la celebración patria.

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En el operativo participaron elementos del Departamento de Bomberos, paramédicos e inspectores de Protección Civil, quienes permanecieron atentos ante cualquier situación que pudiera presentarse durante las actividades.

De manera paralela, personal especializado mantuvo el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, con el propósito de detectar oportunamente cualquier cambio que pudiera representar un riesgo para los asistentes.

Las labores se desarrollaron de manera coordinada con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación General de Seguridad Vial, corporaciones que mantuvieron presencia en distintos puntos del evento.

Protección Civil informó que su personal se mantuvo preparado para responder ante cualquier eventualidad, priorizando la seguridad de las familias que participaron en los festejos por el Grito de Independencia.

El despliegue formó parte de las acciones preventivas implementadas por el Gobierno Municipal durante la concentración ciudadana realizada con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

La dependencia reiteró que la vigilancia y coordinación interinstitucional permitieron mantener condiciones de seguridad durante el desarrollo de las actividades conmemorativas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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