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Destaca Salud Municipal importancia de la cardiología intervencionista en enfermedades cardiovasculares

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POR Redacción ADN / Agencias
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La dependencia llamó a reforzar la prevención y acudir a valoración médica ante señales de alerta.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal destacó la importancia de la cardiología intervencionista en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, en el marco del Día Internacional de esta especialidad médica.

La dependencia explicó que la cardiología intervencionista es una rama de la medicina cardiovascular que utiliza procedimientos mínimamente invasivos para diagnosticar y atender padecimientos que afectan al corazón y los vasos sanguíneos.

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La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, señaló que la prevención y la atención médica oportuna son elementos fundamentales para reducir riesgos asociados con las enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida.

“Cuidar la salud cardiovascular comienza con la prevención. Mantener hábitos saludables, conocer nuestros factores de riesgo y acudir a valoración médica ante cualquier señal de alerta son acciones que pueden contribuir a detectar oportunamente algún padecimiento”.

La dependencia recordó que una alimentación poco saludable, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el sobrepeso y algunas enfermedades crónicas pueden incrementar el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares.

Por ello, recomendó mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular, evitar el consumo de tabaco, conservar un peso saludable y acudir periódicamente a revisiones médicas, especialmente cuando existan factores de riesgo.

Salud Municipal reiteró que síntomas como dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, mareos o desmayos deben ser atendidos por personal médico, sin minimizar las señales que pudiera presentar el organismo.

La dependencia indicó que la prevención, la detección temprana y el acceso oportuno a atención especializada son factores clave para el cuidado de la salud cardiovascular y para reducir complicaciones asociadas con este tipo de padecimientos.

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