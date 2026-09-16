Encabeza Maru Campos desfile cívico-militar por aniversario de la Independencia

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Autoridades, fuerzas armadas, corporaciones de seguridad, estudiantes y asociaciones participaron en el recorrido.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó el Desfile Cívico-Militar conmemorativo del 216 aniversario del Inicio del Movimiento de Independencia de México, realizado por calles y avenidas del centro de la capital del estado.

La mandataria estuvo acompañada en el presídium por la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván; el secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Ávila, y el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, desde donde saludó a los contingentes participantes.

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El evento inició poco después de las 9:00 horas en el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Allende. Los contingentes avanzaron por la avenida Juárez hasta llegar a la intersección con la avenida Cristóbal Colón.

La descubierta motorizada de la Subsecretaría de Movilidad abrió el recorrido, seguida por agrupamientos de las fuerzas armadas y nueve escoltas escolares.

Posteriormente participaron grupos de estudiantes de secundaria, media superior y superior, así como integrantes de asociaciones civiles y personal de distintas dependencias gubernamentales.

También desfilaron miembros del Rescate Juvenil Deportivo, el Pentathlon Deportivo Militarizado, la Escuela de Charrería El Pitayo, Protección Civil Estatal y Municipal, Cruz Roja Mexicana y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con el parte del evento, en el desfile participaron tres bandas de guerra, 16 banderas nacionales y nueve banderas de gaza, como parte de los contingentes cívicos y militares que integraron el recorrido.

El reporte oficial indicó la participación de 583 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de 265 elementos del Servicio Militar Nacional y 814 efectivos de corporaciones de seguridad pública estatal y municipal.

A estos contingentes se sumaron 3 mil 277 civiles de distintos planteles educativos y asociaciones, quienes formaron parte de la conmemoración patria en la capital del estado.

Durante el trayecto se utilizaron 14 aeronaves, 238 vehículos, 58 motocicletas, 21 caballos y 23 binomios canófilos, como parte del despliegue presentado durante el desfile.

Al acto acudieron además Marcela Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Jocelyn Vega, presidenta del Congreso del Estado; Israel Caro, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Humberto Ibarra, comandante interino de la Tercera Región Aérea Militar, y Felipe González Moreno, comandante de la Quinta Zona Militar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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