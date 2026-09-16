InicioEstado

Encabeza Maru Campos desfile cívico-militar por aniversario de la Independencia

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Autoridades, fuerzas armadas, corporaciones de seguridad, estudiantes y asociaciones participaron en el recorrido.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó el Desfile Cívico-Militar conmemorativo del 216 aniversario del Inicio del Movimiento de Independencia de México, realizado por calles y avenidas del centro de la capital del estado.

La mandataria estuvo acompañada en el presídium por la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván; el secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Ávila, y el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, desde donde saludó a los contingentes participantes.

- Publicidad - HP1

El evento inició poco después de las 9:00 horas en el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Allende. Los contingentes avanzaron por la avenida Juárez hasta llegar a la intersección con la avenida Cristóbal Colón.

La descubierta motorizada de la Subsecretaría de Movilidad abrió el recorrido, seguida por agrupamientos de las fuerzas armadas y nueve escoltas escolares.

Posteriormente participaron grupos de estudiantes de secundaria, media superior y superior, así como integrantes de asociaciones civiles y personal de distintas dependencias gubernamentales.

También desfilaron miembros del Rescate Juvenil Deportivo, el Pentathlon Deportivo Militarizado, la Escuela de Charrería El Pitayo, Protección Civil Estatal y Municipal, Cruz Roja Mexicana y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con el parte del evento, en el desfile participaron tres bandas de guerra, 16 banderas nacionales y nueve banderas de gaza, como parte de los contingentes cívicos y militares que integraron el recorrido.

El reporte oficial indicó la participación de 583 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, además de 265 elementos del Servicio Militar Nacional y 814 efectivos de corporaciones de seguridad pública estatal y municipal.

A estos contingentes se sumaron 3 mil 277 civiles de distintos planteles educativos y asociaciones, quienes formaron parte de la conmemoración patria en la capital del estado.

Durante el trayecto se utilizaron 14 aeronaves, 238 vehículos, 58 motocicletas, 21 caballos y 23 binomios canófilos, como parte del despliegue presentado durante el desfile.

Al acto acudieron además Marcela Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Jocelyn Vega, presidenta del Congreso del Estado; Israel Caro, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Humberto Ibarra, comandante interino de la Tercera Región Aérea Militar, y Felipe González Moreno, comandante de la Quinta Zona Militar.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Telón

Presenta IPACULT a Urdimbre y Trama con “Paisajes Sonoros de Latinoamérica” en El Chamizal

La agrupación ofrecerá un concierto este sábado en el Museo de Arqueología e Historia...
Zona Occidente

Regresa “Unidos por Cuauhtémoc” al Parque de la CTM con actividades recreativas y servicios gratuitos

¡Qué gran evento en el Parque de la colonia CTM! El alcalde Beto Pérez promueve la unidad familiar con servicios gratuitos y diversión. #Cuauhtémoc #UnidosPorCuauhtémoc #Familia #Actividades
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto