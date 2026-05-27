Llevarán servicios municipales a Urbivilla del Cedro previo a Cruzada por Juárez

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Dependencias brindan atención gratuita a vecinos de ese sector y colonias aledañas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Diversas dependencias del Gobierno Municipal comenzaron esta semana actividades de atención comunitaria en Urbivilla del Cedro etapa IV, como parte de las acciones previas a la Cruzada por Juárez que se realizará el próximo sábado 30 de mayo en la colonia Senderos de San Isidro.

La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que personal municipal ofrece servicios gratuitos de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en la Escuela Primaria Educar para la Libertad, ubicada sobre la calle Monte Blanco.

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Durante las jornadas participan empleados de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de distintas dependencias municipales, quienes brindan orientación y atención directa a los habitantes del sector.

Este miércoles se contó con la participación de personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), además de módulos de asesoría legal, atención para las mujeres e información relacionada con Regulación Comercial.

Para el jueves está programada la presencia de Protección Civil, así como módulos de información sobre predios y diversos trámites municipales, mientras que el viernes se realizará una jornada de destilichadero a cargo de la Dirección de Limpia, además de servicios médicos móviles.

La Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz se llevará a cabo el sábado 30 de mayo de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en la colonia Senderos de San Isidro, donde se espera acercar programas y servicios públicos a cientos de familias.

Mendoza Mendoza señaló que esta estrategia se desarrolla en coordinación con el Gobierno Federal y contempla beneficiar a vecinos de colonias como Finca Bonita, Cerrada de la Providencia, Sauzal, Cerrada del Parque I, II y III, además de otros sectores cercanos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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