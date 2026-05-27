Registra programa Punto Limpio alta participación ciudadana en colonias de Juárez

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Vecinos aprovecharon los contenedores para desechar muebles, llantas y otros residuos voluminosos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El programa “Punto Limpio a tu Colonia”, implementado por la Dirección de Limpia del Municipio, registró na amplia participación ciudadana durante la jornada realizada el pasado fin de semana en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Las actividades se llevaron a cabo en las colonias Granjas del Desierto, Granjas del Progreso, El Mezquital y Luis Olague, donde vecinos utilizaron los contenedores instalados para desechar artículos de gran volumen y residuos que no son retirados por el servicio doméstico regular.

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El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que algunos de los contenedores colocados en esos sectores alcanzaron su capacidad desde las primeras horas del sábado, por lo que fue necesario mantenerlos disponibles durante más tiempo ante la demanda registrada.

“El balance es muy positivo, estamos muy contentos y agradecidos con la ciudadanía por la respuesta que hemos tenido”, expresó el funcionario.

El programa permite a los habitantes disponer gratuitamente de muebles, sillones, llantas, ropa y otros objetos conocidos como tiliches, con el propósito de evitar su acumulación en viviendas, calles o espacios públicos.

El titular de Limpia explicó que durante el periodo en que opera el servicio, los contenedores son reemplazados tantas veces como sea necesario, dependiendo de la cantidad de residuos depositados por los vecinos.

Asimismo, invitó a la ciudadanía interesada en llevar el programa a sus colonias a presentar una solicitud por escrito, acompañada de los datos de contacto de una persona responsable de supervisar el uso adecuado del contenedor.

Entre los requisitos para acceder al programa se encuentra reunir al menos 20 firmas de vecinos y proponer un espacio adecuado para instalar el contenedor, preferentemente en parques, terrenos baldíos o camellones.

“Con esos tres elementos nosotros agendamos la solicitud y la atendemos conforme al orden en que se reciben”, señaló Solís Kanahan.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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