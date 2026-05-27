Realiza Obras Públicas trabajos de bacheo en el bulevar Manuel Talamás Camandari

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas municipales atienden distintos puntos de la ciudad como parte de las jornadas por la paz.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas mantiene labores de bacheo sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari como parte de las jornadas denominadas “Atención a las Causas Cruzadas por la Paz”, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad en distintos sectores de la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que desde el viernes de la semana pasada varias cuadrillas se encuentran concentradas en esa vialidad para reparar los hoyancos detectados en la carpeta asfáltica. Además, señaló que también se realizaron trabajos en la calle Senderos de San Isidro.

- Publicidad - HP1

Las acciones de rehabilitación vial se extendieron a otros puntos de Ciudad Juárez, entre ellos Senderos del Carmen, Sendero de Valladolid, Monte Blanco, así como las calles Parral y Zacatecas.

Asimismo, las cuadrillas municipales intervinieron en vialidades como Fidel Ávila, Río Hondo y las avenidas Ramón Rivera Lara y Vicente Guerrero, donde se efectuaron labores de reparación para mejorar la circulación vehicular.

El funcionario indicó que estas acciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento urbano impulsado por el Gobierno Municipal en distintas zonas de la ciudad.

Obras Públicas exhortó a los automovilistas a conducir con precaución y mantener paciencia ante la presencia de maquinaria y trabajadores, ya que las labores continuarán durante los próximos días en diferentes áreas de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.