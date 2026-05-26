Invita IPACULT al “Buffet de Poemas” por aniversario del colectivo Espina Blanca

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El evento literario se realizará este sábado en el MAHCH con micrófono abierto y creación de fanzines.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a participar en el evento “Buffet de Poemas”, actividad organizada por el colectivo Espina Blanca para conmemorar su primer aniversario.

La celebración se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo a las 6:00 de la tarde en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), donde se desarrollará una propuesta artística enfocada en la poesía y la creación colectiva.

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El programa contempla un espacio de “open mic” y la elaboración de fanzines, en una dinámica que busca acercar la literatura al público mediante experiencias creativas y participativas.

Bajo el concepto de un buffet literario, las y los asistentes podrán escuchar fragmentos de poemas mientras integrantes del colectivo se presentan caracterizados como chefs, integrando elementos escénicos a la actividad cultural.

La directora de IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que este tipo de iniciativas forman parte de las acciones impulsadas dentro del programa de Creación Literaria incluido en el Programa Operativo Anual 2026.

“El objetivo es fomentar la escritura y la participación de nuevos talentos, además de respaldar proyectos independientes y espacios de expresión para escritores emergentes”, indicó la funcionaria.

El colectivo Espina Blanca está conformado por escritores y artistas locales, entre ellos Alf. Reyes, Sergio I. Leo, Zelin, Andrea Blanco, Kevin, Trisaas, Alejandra Martínez, Ibis Nájera, Andrés, A. Toribio, Juan Manuel Martínez, Adrián Ríos, Luis Olguín, Pluma Almendra, Sofía Salas, P. Selarom y Janette Caro.

El Gobierno Municipal y el IPACULT reiteraron su compromiso de fortalecer espacios dedicados a la creación literaria y a la promoción cultural en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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