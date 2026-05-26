Promociona Cruz Pérez Cuéllar a Ciudad Juárez como destino turístico en cadena nacional

Publicidad - LB2 -

El alcalde destacó atractivos turísticos, turismo médico y proyectos de desarrollo durante entrevista en el programa “¡Qué tal Fernanda!”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar participó en el programa nacional “¡Qué tal Fernanda!”, donde promovió a Ciudad Juárez como destino turístico, cultural y económico ante audiencias de todo el país a través de Grupo Imagen.

Durante la entrevista, el alcalde destacó diversos atractivos de la frontera, entre ellos las Dunas de Samalayuca, reconocidas por su arena de sílice pura, su ecosistema y sus formaciones naturales.

- Publicidad - HP1

También resaltó la oferta cultural de la ciudad, así como actividades relacionadas con el turismo médico y proyectos estratégicos como la posible construcción del Centro de Convenciones.

“Queremos dar a conocer lo que es Juárez, sus atractivos turísticos y posición económica ante el mundo”.

El director de Turismo del Municipio, Francisco Moreno Villafuerte, señaló que la colaboración con Grupo Imagen surgió después de la Convención Regional de Ejecutivos de Mercadotecnia y Publicidad realizada el pasado 6 de mayo en Ciudad Juárez.

Indicó que tras el evento se concretó la grabación de dos programas nacionales desde el Museo Juan Gabriel, uno conducido por Paola Rojas y otro por la periodista Fernanda Familiar.

Moreno Villafuerte explicó que además existe la posibilidad de que Ciudad Juárez sea sede de futuros foros de negocios impulsados por la cadena nacional.

Durante el encuentro, el director de la Fundación y Museo Juan Gabriel, Felipe Rojas, entregó al alcalde un reconocimiento obtenido por Ciudad Juárez en el Tianguis Turístico realizado en Acapulco, Guerrero.

“Se le otorgó a la ciudad la categoría de Destino Cultural y Creativo”.

Asimismo, se entregó una réplica de la placa de inauguración del Museo Juan Gabriel como reconocimiento al respaldo brindado para la apertura del recinto cultural al público.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.