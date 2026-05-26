Construye Obras Públicas nuevos puentes peatonales para reforzar la seguridad vial

Publicidad - LB2 -

El Municipio invierte más de 24 millones de pesos en infraestructura peatonal en zonas de alta circulación vehicular.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas mantiene la construcción de nuevos puentes peatonales en distintos puntos de Ciudad Juárez, como parte de las acciones orientadas a mejorar la seguridad y movilidad de peatones en vialidades de alto flujo vehicular.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que las obras representan una inversión superior a los 24 millones de pesos.

- Publicidad - HP1

Uno de los proyectos se desarrolla sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, donde ya se encuentra instalado el túnel peatonal y continúan las siguientes etapas de la obra.

Asimismo, indicó que en el puente ubicado en el cruce de la calle Tapioca y Manuel J. Clouthier avanzan los trabajos de construcción de columnas y escaleras.

“Se está en espera de que la Comisión Federal de Electricidad y otras empresas hagan el movimiento de cableado correspondiente”.

El funcionario explicó que una vez concluidos los movimientos de infraestructura eléctrica y de servicios, se procederá con la colocación del túnel peatonal en esa zona.

En paralelo, sobre el viaducto Mártires del 68, 2 de octubre no se olvida, en los cruces con las calles Acacias y 1810, se realizan excavaciones para la construcción de columnas y escaleras que formarán parte de nuevos puentes peatonales.

González García señaló que el propósito de estas obras es ofrecer cruces más seguros para las personas que diariamente transitan por sectores con alta carga vehicular.

“El objetivo es contribuir a mejorar la movilidad y reducir riesgos para la ciudadanía”.

La Dirección General de Obras Públicas indicó que estos proyectos forman parte de la estrategia municipal de infraestructura urbana y seguridad vial en distintos sectores de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.