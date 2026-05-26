Competirán tres juarenses en la Olimpiada Nacional Conade de Luchas Asociadas

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Las atletas representarán a Chihuahua en la competencia nacional que se desarrolla en Puebla.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Tres deportistas juarenses representarán al estado de Chihuahua en la Olimpiada Nacional Conade 2026 de Luchas Asociadas, competencia que se lleva a cabo en la ciudad de Puebla.

Las atletas que integran la delegación son Atenea Castañeda, Isabel Salas y Jocelyn Alvarado, quienes viajaron este martes acompañadas por la entrenadora juarense Araceli Hernández.

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La justa nacional inició el pasado 25 de mayo y concluirá el próximo sábado, reuniendo a competidoras de distintas entidades del país.

Las tres luchadoras forman parte del equipo representativo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y tendrán actividad entre miércoles y jueves en sus respectivas categorías.

Atenea Castañeda competirá en la división de 76 kilogramos; Isabel Salas lo hará en los 68 kilos y Jocelyn Alvarado participará en la categoría de 65 kilogramos, todas dentro de la categoría juvenil mayor.

“Dos atletas competirán por primera vez en la justa nacional”.

La presidenta de la Liga Municipal de Luchas Asociadas, Paulette Sandoval, informó que parte de la delegación afrontará por primera vez una competencia nacional de este nivel.

Asimismo, señaló que el objetivo de las atletas juarenses será colocarse entre las seis mejores competidoras del país en sus respectivas divisiones.

La participación de las representantes fronterizas forma parte de la presencia constante de atletas juarenses en competencias nacionales organizadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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