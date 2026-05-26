Colocan primera piedra de Centro STEM en el suroriente de Ciudad Juárez

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El nuevo espacio impulsado por el DIF Municipal buscará fortalecer el aprendizaje científico y tecnológico de niñas, niños y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, Rubí Enríquez, encabezaron la colocación de la primera piedra del Centro STEM que será construido en el CASEF Olivia Espinosa, en el suroriente de Ciudad Juárez.

El proyecto tiene como propósito fomentar el interés de niñas, niños y adolescentes en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, mediante espacios especializados para el aprendizaje y la innovación.

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Durante el acto protocolario, Rubí Enríquez destacó la importancia de fortalecer la educación y acercar herramientas tecnológicas a las nuevas generaciones, especialmente en sectores históricamente alejados de este tipo de infraestructura.

“Este nuevo espacio permitirá que niñas, niños y adolescentes desarrollen habilidades STEM, despertando vocaciones que en el futuro puedan convertirlos en ingenieras, ingenieros, científicas y científicos”, expresó la presidenta del DIF Municipal.

La funcionaria señaló que el proyecto representa una apuesta por la formación académica y el desarrollo integral de la niñez juarense, además de contribuir a reducir brechas de acceso a la educación tecnológica en el suroriente de la ciudad.

Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar afirmó que la construcción del Centro STEM refleja el compromiso de la administración municipal con la educación y el fortalecimiento de oportunidades para la población estudiantil.

El edil aseguró que el Gobierno Municipal mantiene una inversión prioritaria en materia educativa, y destacó que este nuevo espacio se desarrolla en coordinación con la constructora Anglo como parte de una estrategia para impulsar el talento local.

En el evento participaron autoridades municipales y representantes del DIF, quienes reiteraron el compromiso de continuar promoviendo proyectos enfocados en la formación académica y el acceso a herramientas científicas y tecnológicas para la comunidad juarense.

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