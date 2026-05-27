Realizará DABA campaña gratuita de esterilización este fin de semana

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Las jornadas se llevarán a cabo en Riberas del Bravo y la colonia 16 de Septiembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) realizará este fin de semana una campaña gratuita de esterilización para mascotas en distintos sectores de Ciudad Juárez, con el objetivo de fortalecer el control animal y fomentar el bienestar de perros y gatos.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que el sábado 30 de mayo las actividades se desarrollarán en el Centro Comunitario Riberas del Bravo, ubicado en el fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 8, donde la atención comenzará a partir de las 7:00 de la mañana.

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Para el domingo 31 de mayo, la campaña continuará en la Escuela Secundaria Federal número 7, localizada sobre la calle Isla Terranova, en la colonia 16 de Septiembre, también en horario matutino.

La funcionaria explicó que en esta ocasión no será necesario realizar registro previo, aunque precisó que únicamente podrán atenderse alrededor de 250 mascotas durante ambas jornadas.

Entre los requisitos establecidos para acceder al procedimiento se encuentran que los animales tengan 12 horas de ayuno, se encuentren en buen estado de salud y libres de garrapatas, además de que las hembras no estén lactando y las mascotas sean mayores de tres meses de edad.

Asimismo, se indicó que los perros deberán ser llevados con correa y los gatos dentro de transportadora para facilitar el manejo seguro durante la campaña.

“Durante la primera administración del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se llevaron a cabo 13 mil esterilizaciones, pero estamos a 2 mil de empatar la cantidad en un año y medio”, señaló Arredondo Salinas.

La directora de DABA informó que en la actual administración se han realizado 11 mil 13 esterilizaciones y se ha brindado apoyo a 33 rescatistas independientes, mientras que la meta para los próximos seis meses es alcanzar 19 mil procedimientos al cierre de 2026.

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