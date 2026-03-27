Llevarán Cruzada por Juárez a la colonia División del Norte este sábado

Publicidad - LB2 -

Servicios municipales y federales se brindarán de 9:00 a 14:00 horas en la primaria Tierra y Libertad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal llevará este sábado 28 de marzo la jornada “Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz” a la colonia División del Norte, como parte de la estrategia de acercamiento de servicios a la ciudadanía.

La actividad se desarrollará en la Escuela Primaria Federal Tierra y Libertad, ubicada en el cruce de las calles General José Trinidad y General Pánfilo Natera, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la Coordinación de Atención Ciudadana, la jornada forma parte de un esquema de intervención territorial que busca atender directamente las necesidades de la población, con la participación de dependencias municipales y federales.

La estrategia se desarrolla en coordinación con distintas instancias para brindar atención integral a la ciudadanía.

Previo a este evento, desde el 17 y hasta el 27 de marzo, personal municipal instaló módulos de atención en el Jardín de Niños Genaro Vázquez, en la colonia Tierra y Libertad, donde se ofrecieron diversos servicios.

Durante estas actividades, se brindó atención en temas como pago del predial, infracciones viales, asesoría legal, trámites de desarrollo urbano y reportes de alumbrado público, además de servicios enfocados al bienestar animal y atención a mujeres.

También participaron áreas como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Desarrollo Económico y Regulación Comercial, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención a la comunidad.

Se ofrecieron servicios directos a la población durante dos semanas previas a la jornada principal.

Las autoridades destacaron que este programa se mantiene en coordinación con el Gobierno Federal, como parte de una estrategia para fortalecer la atención social y contribuir a la reconstrucción del tejido comunitario en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.