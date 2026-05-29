Llevará Municipio Cruzada por Juárez a Senderos de San Isidro este sábado

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La jornada ofrecerá servicios gratuitos y atención ciudadana para habitantes del suroriente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizará este sábado 30 de mayo la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, en la colonia Senderos de San Isidro, donde se ofrecerán servicios gratuitos y atención directa a la ciudadanía de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que como parte de la estrategia, diversas dependencias municipales desarrollaron actividades previas desde el pasado 18 de mayo y hasta este viernes en distintos sectores de la zona.

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Los trabajos se llevaron a cabo en la Escuela Primaria Educar para la Libertad, ubicada en la calle Monte Blanco, en Urbivilla del Cedro etapa IV, donde personal municipal brindó orientación, asesorías y diversos servicios sin costo para los habitantes del sector.

“Se sigue trabajando en esta estrategia en conjunto con el Gobierno Federal”.

Durante las dos semanas de actividades participaron dependencias como Atención Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Ecología, Protección Civil, Derechos Humanos, Regulación Comercial, Desarrollo Económico y la Dirección de Atención y Bienestar Animal.

Además de los servicios de orientación y atención, se realizaron actividades deportivas y talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes, así como difusión de programas educativos y servicios bibliotecarios.

Los asistentes también tuvieron acceso a la recepción de reportes de alumbrado público, información sobre impuesto predial, infracciones de tránsito y estacionómetros, además de asesorías relacionadas con trámites de Desarrollo Urbano, conflictos vecinales, servicios para las mujeres y orientación legal.

La funcionaria indicó que la cruzada contempla beneficiar a habitantes de Senderos de San Isidro, Finca Bonita, Cerrada de la Providencia, Sauzal y Cerrada del Parque I, II y III, entre otras colonias aledañas del suroriente de Ciudad Juárez.

La estrategia forma parte de las acciones coordinadas entre los gobiernos municipal y federal para acercar servicios públicos, programas sociales y atención integral a comunidades con mayores necesidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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