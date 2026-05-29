Impulsa Municipio encuentro para fortalecer negocios y emprendimientos en Juárez

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Emprendedores, empresarios y organismos participaron en una jornada de capacitación y vinculación para impulsar el desarrollo económico local.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Económico realizó el Segundo Encuentro de Emprendimiento denominado “Emprender con Éxito: Herramientas para hacer crecer tu negocio”, con el propósito de fortalecer el ecosistema emprendedor de Ciudad Juárez y brindar herramientas prácticas para la consolidación de nuevos proyectos empresariales.

El evento reunió a emprendedores, empresarios, representantes de organismos empresariales, instituciones educativas y dependencias municipales, quienes compartieron experiencias y estrategias enfocadas en impulsar el crecimiento económico local mediante la creación y fortalecimiento de negocios.

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Durante la inauguración, la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, destacó la importancia de generar espacios que acerquen conocimientos y herramientas a quienes buscan emprender o consolidar una empresa.

“Cuando una persona emprende no solo transforma su vida; transforma a su familia, genera empleo y fortalece la economía de toda nuestra comunidad”.

La funcionaria señaló que uno de los principales objetivos del encuentro es fomentar la vinculación entre emprendedores, empresas, instituciones y organismos para fortalecer una cultura empresarial basada en la innovación, la resiliencia y el aprovechamiento del talento local.

Por su parte, el director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, resaltó la necesidad de acercar oportunidades de capacitación y crecimiento empresarial a todos los sectores de la ciudad, a fin de ampliar el acceso al emprendimiento y al desarrollo económico.

Asimismo, representantes del sector empresarial coincidieron en la importancia de generar alianzas entre organismos, autoridades y emprendedores para fortalecer la competitividad de Ciudad Juárez y promover la creación de nuevos proyectos productivos.

“Cada proyecto, cada idea y cada alianza representan una oportunidad para generar prosperidad y construir un mejor futuro para las y los juarenses”.

El encuentro incluyó conferencias, testimonios de casos de éxito y espacios de vinculación orientados a fortalecer conocimientos en temas administrativos, legales, financieros, mercadológicos y de innovación empresarial.

Las autoridades participantes señalaron que el emprendimiento representa una herramienta para impulsar la generación de empleo, el crecimiento económico y el bienestar de las familias juarenses, mediante el desarrollo de proyectos sostenibles y competitivos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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