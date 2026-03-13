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Llevará Gobierno Municipal Cruzada por Juárez a la colonia Revolución Mexicana

Juárez / El Paso

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POR Redacción ADN / Agencias
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Dependencias municipales y federales brindarán servicios y atención ciudadana este sábado en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizará este sábado la jornada “Cruzada por Juárez, Atención a las Causas” en la colonia Revolución Mexicana, donde dependencias municipales y federales ofrecerán servicios y atención directa a los habitantes del sector.

La actividad se llevará a cabo de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en el cruce de las calles General Julio Acosta y General Calixto Contreras, con el objetivo de acercar programas y trámites a las familias de esa zona y colonias aledañas.

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La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que previo al evento se realizaron jornadas de atención desde el 2 hasta el 13 de marzo en el Centro Comunitario Granjas de Chapultepec, donde personal municipal brindó asesoría y servicios a la población.

Durante esas jornadas participaron Atención Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Tesorería y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), además de áreas como Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico.

También se brindó atención por parte de Regulación Comercial, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), Protección Civil, Asentamientos Humanos, Centros Comunitarios y la Dirección de Limpia.

La funcionaria destacó que la Cruzada por Juárez forma parte de una estrategia coordinada con el Gobierno Federal, mediante la cual se busca acercar servicios, programas sociales y orientación a los habitantes de distintos sectores de la ciudad.

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