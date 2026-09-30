Llevan dependencias municipales servicios a Parajes del Sur

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La atención forma parte de las actividades previas al programa Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Dependencias municipales llevarán diversos servicios a la Escuela Primaria Federal República de Argentina, en la colonia Parajes del Sur, como parte de las actividades previas al programa Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz.

La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que los módulos estarán disponibles en el plantel ubicado en la calle Campo Grande, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, durante la semana previa a la jornada comunitaria.

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De manera permanente, durante estos días acudirán con módulos informativos la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación de Atención Ciudadana, con el objetivo de acercar orientación y servicios a las familias del sector.

Este miércoles 30 de septiembre participa la Dirección de Atención y Bienestar Animal, con vacunación para mascotas. También se brindará asesoría legal, servicios para mujeres y orientación sobre trámites de la Dirección de Desarrollo Urbano.

Para el jueves 1 de octubre se contempla la participación de Derechos Humanos, Protección Civil y el Sistema de Urbanización Municipal Adicional. Además, se ofrecerá asesoría en conflictos vecinales y se realizarán actividades deportivas.

El viernes acudirán la Dirección de Parques y Jardines y personal de servicios médicos. También habrá destilichadero, atención a reportes de alumbrado público e información sobre el Presupuesto Participativo.

Las autoridades municipales estiman beneficiar a vecinos de las colonias Arecas etapas I y II, Cerradas San Pedro y San Mateo, Cerradas del Sur etapas 1, 2 y 3, Portal de San Pedro y Parajes del Sur.

La cruzada principal se realizará el sábado 3 de octubre, de 8:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, en el cruce de Praderas del Cedro Blanco y Paseos del Sur, en el fraccionamiento La Enramada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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