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Prevé Protección Civil máxima de 23 grados y niebla matutina en Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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La probabilidad de lluvia para este miércoles se mantiene baja, con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que para este miércoles 30 de septiembre se pronostica una temperatura máxima de 23 grados Celsius en Ciudad Juárez, con cielo soleado y posibilidad de niebla dispersa durante la mañana.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la niebla podría presentarse antes de las 9:00 horas, por lo que se recomienda a la población conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos en caso de baja visibilidad.

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La probabilidad de lluvia durante el día se ubica entre el 1 y el 5 por ciento, mientras que los vientos se estiman de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de entre 26 y 40 kilómetros por hora.

Para la noche se prevé una temperatura mínima de 14 grados Celsius, con cielo mayormente despejado y probabilidad de lluvia de entre el 5 y el 10 por ciento. Los vientos se mantendrán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 26 a 32 kilómetros por hora.

Para el jueves 1 de octubre, Protección Civil pronostica una máxima de 25 grados y una mínima de 16 grados Celsius, con cielo soleado y probabilidad de lluvia de entre el 1 y el 3 por ciento. Las rachas de viento podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

El viernes 2 de octubre se anticipan condiciones soleadas, con temperatura máxima de 25 grados y mínima de 14 grados Celsius. La probabilidad de lluvia se mantendrá entre el 1 y el 3 por ciento, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de 26 a 32 kilómetros por hora.

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