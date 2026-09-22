Llama Seguridad Vial a extremar precauciones ante pronóstico de lluvia

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La corporación pidió evitar encharcamientos y pasos a desnivel; el Auxilio Vial puede solicitarse al 656-825-3560

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial llamó a conductores y peatones a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvia en Ciudad Juárez, con el objetivo de reducir riesgos en las vialidades.

La corporación pidió a los automovilistas manejar con cortesía y respeto hacia los demás usuarios de la vía, además de atender en todo momento las indicaciones de los oficiales de Vialidad.

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Entre las recomendaciones para conductores se encuentra encender las luces en caso de poca visibilidad, prestar atención al camino, evitar distracciones y mantener una distancia considerable entre vehículos.

Seguridad Vial también exhortó a utilizar el cinturón de seguridad, frenar con anticipación para evitar derrapes o choques por alcance y realizar alto total en caso de encontrar semáforos apagados.

Para peatones, la dependencia recomendó observar a ambos lados antes de cruzar la calle, utilizar esquinas, cruces y puentes peatonales, así como evitar cruzar entre vehículos.

La autoridad vial pidió a la comunidad evitar transitar por encharcamientos y no utilizar pasos a desnivel, debido al riesgo que representan durante lluvias o acumulaciones de agua.

En caso de requerir Auxilio Vial o servicio de grúas, la ciudadanía puede solicitar apoyo directamente al número telefónico 656-825-3560.

La corporación señaló que estas acciones forman parte de la estrategia “Por una mejor cultura vial”, enfocada en disminuir incidentes, fortalecer la conciencia ciudadana y promover mayor responsabilidad al transitar por las distintas vialidades de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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