Llama Seguridad Vial a extremar precauciones ante pronóstico de lluvia

La corporación pidió evitar encharcamientos y pasos a desnivel; el Auxilio Vial puede solicitarse al 656-825-3560
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial llamó a conductores y peatones a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvia en Ciudad Juárez, con el objetivo de reducir riesgos en las vialidades.
La corporación pidió a los automovilistas manejar con cortesía y respeto hacia los demás usuarios de la vía, además de atender en todo momento las indicaciones de los oficiales de Vialidad.
Entre las recomendaciones para conductores se encuentra encender las luces en caso de poca visibilidad, prestar atención al camino, evitar distracciones y mantener una distancia considerable entre vehículos.
Seguridad Vial también exhortó a utilizar el cinturón de seguridad, frenar con anticipación para evitar derrapes o choques por alcance y realizar alto total en caso de encontrar semáforos apagados.
Para peatones, la dependencia recomendó observar a ambos lados antes de cruzar la calle, utilizar esquinas, cruces y puentes peatonales, así como evitar cruzar entre vehículos.
La autoridad vial pidió a la comunidad evitar transitar por encharcamientos y no utilizar pasos a desnivel, debido al riesgo que representan durante lluvias o acumulaciones de agua.
En caso de requerir Auxilio Vial o servicio de grúas, la ciudadanía puede solicitar apoyo directamente al número telefónico 656-825-3560.
La corporación señaló que estas acciones forman parte de la estrategia “Por una mejor cultura vial”, enfocada en disminuir incidentes, fortalecer la conciencia ciudadana y promover mayor responsabilidad al transitar por las distintas vialidades de la ciudad.
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