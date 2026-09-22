Cierra Seguridad Vial dos carriles de Paseo Triunfo por reparación de hundimiento

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La restricción vial se ubica a la altura de la calle José Clemente Orozco por trabajos de la JMAS

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó el cierre de dos carriles sobre Paseo Triunfo de la República, debido a trabajos de reparación realizados por personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

La intervención se lleva a cabo a la altura de la calle José Clemente Orozco, donde fue reportado un hundimiento que requiere atención por parte de la dependencia operadora del agua.

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El cierre afecta dos carriles en sentido de poniente a oriente, por lo que se pidió a los automovilistas circular con precaución en este tramo de la vialidad.

De acuerdo con la información proporcionada, se prevé que las labores concluyan aproximadamente a las 13:00 horas de este martes, aunque la circulación podría normalizarse conforme avancen los trabajos en la zona.

Seguridad Vial exhortó a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, atender los señalamientos colocados en el sector y seguir las indicaciones de los agentes que apoyan en el control del tránsito.

La corporación también pidió a los conductores mantener cortesía y respeto hacia el resto de los automovilistas, con el objetivo de reducir riesgos y evitar congestionamientos durante el desarrollo de las reparaciones.

Las autoridades recomendaron anticipar tiempos de traslado o considerar rutas alternas mientras permanezca la restricción vial sobre Paseo Triunfo de la República.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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