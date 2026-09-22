Cierra Seguridad Vial dos carriles de Paseo Triunfo por reparación de hundimiento

La restricción vial se ubica a la altura de la calle José Clemente Orozco por trabajos de la JMAS
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó el cierre de dos carriles sobre Paseo Triunfo de la República, debido a trabajos de reparación realizados por personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.
La intervención se lleva a cabo a la altura de la calle José Clemente Orozco, donde fue reportado un hundimiento que requiere atención por parte de la dependencia operadora del agua.
El cierre afecta dos carriles en sentido de poniente a oriente, por lo que se pidió a los automovilistas circular con precaución en este tramo de la vialidad.
De acuerdo con la información proporcionada, se prevé que las labores concluyan aproximadamente a las 13:00 horas de este martes, aunque la circulación podría normalizarse conforme avancen los trabajos en la zona.
Seguridad Vial exhortó a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, atender los señalamientos colocados en el sector y seguir las indicaciones de los agentes que apoyan en el control del tránsito.
La corporación también pidió a los conductores mantener cortesía y respeto hacia el resto de los automovilistas, con el objetivo de reducir riesgos y evitar congestionamientos durante el desarrollo de las reparaciones.
Las autoridades recomendaron anticipar tiempos de traslado o considerar rutas alternas mientras permanezca la restricción vial sobre Paseo Triunfo de la República.
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