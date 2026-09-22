InicioEstadoBorderplex

Cierra Seguridad Vial dos carriles de Paseo Triunfo por reparación de hundimiento

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La restricción vial se ubica a la altura de la calle José Clemente Orozco por trabajos de la JMAS

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó el cierre de dos carriles sobre Paseo Triunfo de la República, debido a trabajos de reparación realizados por personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

La intervención se lleva a cabo a la altura de la calle José Clemente Orozco, donde fue reportado un hundimiento que requiere atención por parte de la dependencia operadora del agua.

- Publicidad - HP1

El cierre afecta dos carriles en sentido de poniente a oriente, por lo que se pidió a los automovilistas circular con precaución en este tramo de la vialidad.

De acuerdo con la información proporcionada, se prevé que las labores concluyan aproximadamente a las 13:00 horas de este martes, aunque la circulación podría normalizarse conforme avancen los trabajos en la zona.

Seguridad Vial exhortó a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, atender los señalamientos colocados en el sector y seguir las indicaciones de los agentes que apoyan en el control del tránsito.

La corporación también pidió a los conductores mantener cortesía y respeto hacia el resto de los automovilistas, con el objetivo de reducir riesgos y evitar congestionamientos durante el desarrollo de las reparaciones.

Las autoridades recomendaron anticipar tiempos de traslado o considerar rutas alternas mientras permanezca la restricción vial sobre Paseo Triunfo de la República.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Facilita Protección Civil apoyo logístico en combate de incendios forestales en Chihuahua

La CEPC activa el EEMI en Madera para mejorar la logística y apoyos a...
Zona Sur

Ofreció Pedro Fernández concierto en Parral ante 5 mil 500 personas

El exitoso evento tuvo lugar en el Foro Villista del municipio, en el marco...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto